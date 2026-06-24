Meta presentó sus lentes inteligentes más baratos: tienen traducción simultánea y una IA que interpreta el entorno

Meta presentó su nueva línea de lentes inteligentes, uno de los dispositivos más buscados por las grandes empresas tecnológicas. Tras el éxito comercial de los Ray-Ban Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg anunció este martes tres nuevos modelos desarrollados en colaboración con EssilorLuxottica, con el objetivo de ampliar su oferta de productos inteligentes.

Bajo el nombre Meta Glasses, esta familia incluye dispositivos equipados con inteligencia artificial, cámaras, micrófonos y parlantes integrados, diseñados para interactuar con el asistente Meta AI sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.

Según la empresa, esta nueva generación busca consolidar una categoría estratégica para la era de la inteligencia artificial, donde cada vez hay más competidores, como las marcas chinas TCL, Xiaomi y Tecno.

### Características de los nuevos Meta Glasses

A diferencia de los Ray-Ban Meta, que cuentan con dos generaciones de modelos, y los Oakley Meta, promocionados por el futbolista Kylian Mbappé, estos nuevos lentes se presentan como una plataforma propia con diversos diseños y configuraciones.

La familia inicial está compuesta por tres modelos: Meta Adventurer, con un diseño rectangular clásico disponible en dos tamaños; Meta Fury, orientado a quienes prefieren un estilo más robusto y llamativo; y Meta Glasses by Kylie, desarrollado junto a la modelo e influencer Kylie Jenner, que presenta una montura ovalada y estilizada.

La oferta se complementa con 26 combinaciones de colores y acabados, incluyendo negro, carey, verde, lino, merlot, caoba y arenisca. También se ofrecen lentes transparentes, polarizados, solares y fotocromáticos.

### Innovaciones tecnológicas

En cuanto a tecnología, los Meta Glasses mantienen gran parte de las funciones presentes en los Ray-Ban Meta, pero incorporan la última generación de Meta AI. Los usuarios pueden realizar consultas mediante comandos de voz, capturar fotos y videos con manos libres, escuchar música o podcasts a través de altavoces abiertos y responder llamadas sin auriculares.

La compañía resalta un sistema de múltiples micrófonos con cancelación avanzada de ruido de viento para mejorar la calidad de las conversaciones y el reconocimiento de voz.

La autonomía declarada supera las ocho horas de uso continuo, mientras que el estuche de carga portátil añade hasta 40 horas adicionales.

### La gran novedad: inteligencia artificial que interpreta el entorno

El elemento diferencial de estos lentes es la integración de Muse Spark, un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por Meta Superintelligence Labs.

Esta tecnología permite que los lentes interpreten el entorno visual del usuario y respondan preguntas contextualizadas en tiempo real sobre lo que están observando.

Además, los Meta Glasses podrán ofrecer información deportiva, recomendaciones de restaurantes, asistencia para la organización de tareas y ayuda contextual basada en imágenes captadas por la cámara integrada.

Meta también anunció que, mediante actualizaciones de software, se agregarán funciones como navegación peatonal guiada y traducción simultánea en tiempo real para 20 idiomas, entre ellos español, inglés, francés, alemán, portugués, japonés, coreano, chino mandarín e hindi.

Mientras los Ray-Ban Meta están enfocados en un uso diario tradicional y los Oakley Meta apuntan al deporte, los Meta Glasses representan una línea propia de Meta y EssilorLuxottica, centrada en la personalización, diversidad de estilos e integración inmediata con las últimas capacidades de inteligencia artificial.

### Precio y disponibilidad

Los nuevos Meta Glasses tienen un precio inicial de 299 dólares en Estados Unidos, situándose como la alternativa más accesible dentro del ecosistema de lentes inteligentes de Meta.

Actualmente, su comercialización comenzó en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, España, Alemania, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Australia.

Por el momento, Meta no ha anunciado una fecha para su lanzamiento en América Latina ni confirmó si estarán disponibles oficialmente en el mercado argentino.