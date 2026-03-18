Meta busca expertos en IA sin título universitario: por qué Mark Zuckerberg cambió las reglas del juego

Durante años, la regla tácita en Silicon Valley sugería que, si querías entrar a una gran empresa tecnológica, el camino “seguro” consistía en obtener un título en una universidad prestigiosa, prácticas y un CV que funcionara como señal de filtro. La IA cambió parte de ese tablero por una razón simple: el ritmo de trabajo.

Las herramientas se actualizan más rápido de lo que un plan de estudios puede absorber y el mercado necesita gente capaz de aprender, iterar y entregar resultados sin pausa.

Eso no significa que la universidad haya perdido valor. Significa que perdió el monopolio de la validación. En 2026, una persona puede demostrar habilidades con proyectos públicos, repositorios, papers, contribuciones y experiencia práctica. Y en IA, donde el portafolio “habla”, esa evidencia pesa más.

También hay un factor económico: la universidad se encareció y muchas trayectorias alternativas se volvieron competitivas. Zuckerberg viene insistiendo en esa tensión: el costo de la universidad frente a un mercado que, cada vez más, premia habilidades demostrables.

En las ofertas de empleo de Meta vinculadas a IA y machine learning, un puesto de ingeniero de software lista como calificación mínima “licenciatura… o experiencia práctica equivalente”, dejando explícita esa vía alternativa.

Ese patrón se repite en más roles técnicos del área: el título aparece como una opción, pero la “puerta” real se abre con experiencia práctica equivalente. En otras palabras, Meta no está diciendo “no queremos graduados”, sino “no vamos a cerrarnos a quien demuestre lo mismo por otra vía”.

El giro también se entiende por lo que Zuckerberg viene diciendo sobre educación. En una entrevista citada por Fortune, el CEO de Meta cuestionó si la universidad está preparando a la gente para los trabajos actuales y habló del peso de la deuda estudiantil, sugiriendo que para muchos empleos el título ya no es indispensable.

En paralelo, Yahoo (y otros medios que replicaron esas frases) recogieron otra idea atribuida a Zuckerberg: que lo que más le importa al contratar es que una persona pueda “hacer una cosa realmente bien”, más que el campo específico que estudió. Esa lógica encaja con IA: una contribución fuerte (código, investigación aplicada, sistemas, infra) puede valer más que el diploma en sí.

Un matiz importante: en investigación avanzada, Meta sí publica roles que piden títulos más altos (por ejemplo, PhD o estar en proceso) según el tipo de puesto. Es decir, el “sin título” es más viable en muchos roles de ingeniería aplicada y sistemas, mientras que algunas posiciones científicas se mantienen más académicas.