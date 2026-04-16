Messi y la AFA demandados en Estados Unidos por una empresa que pagó por dos amistosos de la Selección y afirma que perdió millones

La organización de la Selección Argentina en octubre pasado volvió a generar controversias, una constante cada vez que la AFA debe coordinar amistosos para el equipo campeón del mundo, con Lionel Messi como máxima figura. En esa ventana internacional estipulada por la FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentó a Venezuela el 10 de octubre en Miami y a Puerto Rico el 13 en Fort Lauderdale, lugar que reemplazó a Chicago, originalmente previsto para el segundo encuentro. Entre esos partidos, Messi jugó para Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) el 11 de octubre, mientras sus compañeros lo observaban desde un palco.

Messi no participó en el duelo contra Venezuela, acompañando a su familia desde las tribunas, en un partido que terminó 1-0 a favor de la Selección con un gol de Giovani Lo Celso. La convocatoria en el Hard Rock Stadium quedó por debajo de lo esperado, con solo 15 mil espectadores, equivalente al 23% de la capacidad del estadio. Tras su breve participación en la MLS, autorizada por Scaloni, el capitán formó parte del equipo que goleó 6-0 a Puerto Rico en la cancha de Inter Miami.

Según medios locales, la demanda presentada contra la AFA y Messi incluye diez cargos. El foco central del reclamo está en la ausencia de Messi en el partido contra Venezuela, lo que impactó en la asistencia y la venta de entradas. Se estima que las pérdidas económicas ascendieron a aproximadamente 7 millones de dólares, debido a que la presencia de Messi había sido garantizada contractualmente para ambos partidos.

La empresa que inició la acción legal es VID Music Group, que recientemente eliminó de sus redes sociales videos en los que su CEO aparecía junto a Claudio Tapia anunciando la llegada de la Selección a Estados Unidos. Sin embargo, la compañía publicó un comunicado en sus redes sociales, en inglés y español, donde informa sobre la demanda presentada en el Tribunal del 11º Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, relacionada con la promoción y organización de partidos internacionales de la Selección Argentina, la AFA y Messi. VID Music Group convoca además a una conferencia de prensa en Coral Gables, al sur de Miami, el próximo martes 21, donde se detallará el conflicto.

El escrito oficial señala que la demanda se fundamenta en supuestos incumplimientos contractuales y un patrón de representaciones comerciales utilizadas para inducir a la inversión financiera y a la participación de VID Music Group en los eventos. Javier Fernández, conocido en redes como Javier Voltaje, es el empresario y promotor radicado en Miami que encabezó la organización de los partidos en representación de la empresa. Aunque sus publicaciones en redes sociales junto a Tapia fueron eliminadas, persisten imágenes y videos que muestran reuniones entre directivos de VID Music Group y la AFA en Miami para cerrar los amistosos, que en principio incluían dos encuentros más.

En sus redes, Javier Voltaje promocionaba activamente el partido contra Venezuela, con anuncios de precios, ofertas, banderas, gráficos con imágenes de Messi y registros audiovisuales junto al plantel entrenado bajo la dirección de Scaloni en Fort Lauderdale. En uno de esos videos, Voltaje anuncia: «Este es el último partido que van a ver antes de la retirada de este gran campeón…», refiriéndose a Messi.