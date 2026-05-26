Messi salió con una molestia en su último partido en Inter Miami antes del Mundial y encendió la alarma en la Selección Argentina

A 17 días del inicio del Mundial, Lionel Messi disputó su último partido con Inter Miami antes de incorporarse a la Selección Argentina. En el vibrante triunfo por 6 a 4 frente a Philadelphia Union, el capitán encendió las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni al salir a los 27 minutos tocándose el isquiotibial izquierdo y dirigirse directamente al vestuario. En el mismo encuentro, Rodrigo De Paul, titular y celebrando su cumpleaños número 32, anotó un gol.

El partido, de ritmo frenético y con un campo pesado debido a la intensa lluvia caída en la segunda mitad, vio a Messi pedir el cambio tras haber brindado dos asistencias. El ’10’ se arremangó el short y aguardó cerca del banco para ser reemplazado. En lo que va del semestre, Messi lleva 12 goles en 14 partidos con las Garzas, que finalizaron segundas en la Conferencia Este.

Los goles no faltaron en Miami; entre Inter y Philadelphia sumaron 10 tantos. En apenas 53 minutos del primer tiempo se anotaron ocho goles, reflejando la intensidad del encuentro en el Nu Stadium de Fort Lauderdale. Sorprendió la salida en tromba del equipo visitante, último en su grupo, que presionó alto y se puso 2-0 con un doblete de Milan Iloski, el segundo de penal.

Inter Miami descontó con un pase de Messi que culminó Germán Berterame, pero Philadelphia amplió la ventaja mediante el uruguayo Bruno Damiani, complicando al equipo local. Sin embargo, Messi y sus compañeros reaccionaron y dieron vuelta el marcador con dos goles de Luis Suárez y otro de Berterame, asistido nuevamente por Messi. En el tiempo de descuento, Sergio Reguilón cometió una mano detectada por VAR, que derivó en otro penal convertido por Iloski, dejando el marcador empate al descanso.

La segunda mitad estuvo marcada por un fuerte diluvio y un espectáculo de goles: tras varios tiros en los palos, Suárez completó su triplete, y De Paul cerró la cuenta para sellar la segunda victoria de Inter en su cancha. A pesar de la alegría por el triunfo, la salida de Messi por una molestia física (posiblemente preventiva) generó preocupación y tensó el ambiente de cara al Mundial.