Meryl Streep reveló la escena más difícil con Clint Eastwood: “No podía sostenerlo”

La reconocida actriz Meryl Streep reveló que una de las escenas más difíciles que filmó con Clint Eastwood en *The Bridges of Madison County* fue modificada en la edición final de la película.

Basada en la novela de Robert James Waller, esta historia se convirtió con el tiempo en uno de los dramas románticos más emblemáticos de los años 90. Gran parte de su impacto se debió a la química entre Streep y Eastwood, quienes trabajaron juntos por primera vez en esta producción.

Sin embargo, detrás de varias escenas existían debates sobre los silencios, las miradas y el grado de exposición emocional en pantalla. Streep comentó posteriormente que algunas secuencias le resultaban excesivamente largas o emocionalmente intensas.

La escena que la actriz recordó transcurría durante uno de los momentos íntimos entre Francesca Johnson y Robert Kincaid, los protagonistas. Según explicó, el reto consistía en mantener el clima emocional sin exagerar las reacciones del personaje. La película apostaba por la contención, y Eastwood buscaba preservar ese tono a lo largo del relato.

Además, Streep contó que Clint Eastwood tenía una forma muy particular de dirigir. A diferencia de otros cineastas de Hollywood, evitaba repetir múltiples tomas y prefería avanzar rápidamente durante el rodaje. Esto sorprendió a la actriz, que esperaba más ensayos o probar variantes, pero Eastwood generalmente se quedaba con las primeras versiones de una escena.

El rodaje de *The Bridges of Madison County* se desarrolló en un ambiente distinto al de otras grandes producciones hollywoodenses de la época. Eastwood trabajaba con equipos reducidos, pocas pruebas y jornadas breves, una metodología que lo acompañaba desde años atrás como director y actor. Streep, proveniente de una escuela más detallista y meticulosa en la preparación, se sorprendió inicialmente por la tranquilidad con la que Eastwood abordaba escenas emocionalmente complejas. Sin embargo, esa diferencia terminó beneficiando a la película, ya que muchas reacciones surgieron de forma natural durante el rodaje.

A diferencia de muchas historias románticas clásicas de Hollywood, esta película construía el conflicto desde situaciones cotidianas, no a partir de grandes escenas dramáticas. Gran parte del relato transcurre en caminos rurales, cocinas, camionetas y conversaciones simples, escenarios donde el trabajo de Streep y Eastwood cobró mayor fuerza.

Entre las escenas más recordadas se encuentra la del semáforo bajo la lluvia, que sin casi diálogos concentra en pocos minutos toda la tensión emocional de la historia. También influyó el perfil de los protagonistas, ya que Hollywood rara vez apostaba por romances entre personajes adultos, aspecto que aportó una identidad particular a la película.

Con el paso del tiempo, *The Bridges of Madison County* ha continuado figurando en rankings y listas como una de las películas románticas modernas más influyentes.