Merlina volvió a Netflix con más oscuridad, emociones y drama familiar que nunca

Esta semana, a tres años de convertirse en un fenómeno global, Merlina volvió a Netflix con la primera parte de la segunda temporada. Y desde entonces, dejó demostrado que la nueva entrega llegó para superar a su antecesora, aunque muchos lo creían imposible.

Estos primeros 4 episodios de la serie dirigida por Tim Burton muestran a Jenna Ortega nuevamente en la piel de Merlina, pero con muchos más desafíos que antes. La oscura adolescente ahora vuelve a la Academia Nevermore, después de un verano ocupada con una actividad recreativa muy familia Addams: cazar asesinos seriales.

A lo largo de la segunda temporada, Merlina tendrá que lidiar con su repentina popularidad, ya que ahora es una celebridad entre los marginados sociales. Esto, para los oscuros y sigilosos planes de la protagonista, se convierte inmediatamente en un problema.

Como si todo esto fuera poco, con un montón de misterios por resolver, Melina se enfrenta a problemas con su poder psíquico, que empieza a fallar y a llevarla por el camino de la locura. Preocupada por la situación de su hija, Morticia (Catherine Zeta-Jones) se traslada a Nevermore y ahora forma parte del personal de la academia, para seguirla de cerca. Por lo que, a diferencia de lo que ocurría en la primera temporada, tiene mucho tiempo en pantalla y su rol pasa a ser central para la trama.

En la segunda temporada de Merlina, Morticia juega un rol central. Foto: Netflix

En el mismo sentido, la segunda temporada pone en el mapa a Pericles (Isaac Ordonez), el hermano de Merlina, un personaje que en los episodios anteriores casi no tenía relevancia. Ahora, el menor de los Addams también es un estudiante de Nevermore, donde transitará sus propias aventuras en paralelo a la trama que sigue a su hermana intentando develar misterios y crímenes.

El linaje femenino como protagonista

Para intentar desentrañar qué hay detrás de sus visiones cada vez más erráticas, en esta temporada, Merlina intenta conectarse con su tía Ofelia, hermana de Morticia, de quien, a lo largo de su vida, escuchó poco y nada. Esto porque, al parecer, cayó en la locura a causa de que su poder psíquico se salió de control.

Morticia, por ende, intenta impedir a toda costa cualquier tipo de contacto entre ambas. Y, en medio de eso, se enfrenta con su propio obstáculo: la presencia de su madre, Hester Frump, interpretada por Joanna Lumley.

Pericles Addams ahora tiene su lugar, en la segunda temporada de Merlina. Foto: Netflix

A causa de estos altercados entre las mujeres de la familia, estos nuevos episodios exploran más estos vínculos, que tiene mucho para contar y para aportar a la historia de Merlina. Y se convierte, quizás, en uno de los aspectos más interesantes de la temporada.

Una Merlina más oscura, pero a la vez con más sensibilidad

En la primera entrega, Jenna Ortega encarnó a una Merlina que no expresaba demasiado y se mostraba casi siempre fría, calculadora y distante de sus afectos. Sin embargo, en los nuevos episodios la protagonista, que ahora también es productora ejecutiva de la serie, decidió ir mucho más allá y ahondar en los sentimientos del personaje.

Video

Tráiler de la segunda temporada de «Merlina»

En parte, esto florece gracias a la exploración del vínculo de Merlina con su linaje materno. Pero también aparece a causa de otro de los conflictos principales de la temporada: la vida de Enid, la mejor amiga de Merlina, se encuentra en peligro. Y eso logra quebrarla, desestabilizarla y mostrar un nuevo lado sensible que, hasta ahora, era desconocido para los televidentes.

En definitiva, aunque la trama y los conflictos se ponen más oscuros, la primera parte de la segunda temporada de Merlina sabe aprovechar bien en costado vincular de la protagonista, pero sin sacarle a la trama el suspenso y el misterio que caracteriza a esta historia. Cada personaje nuevo viene a aportar algo y ninguno de sus arcos narrativos aburre o deja sensación de que podría obviarse.

La segunda temporada de Merlina presenta nuevos aspectos de la personalidad de la protagonista.

Por todos estos motivos-y algunos más que tendrían demasiados spoilers de por medio- es posible afirmar que los primeros cuatro episodios de Merlina 2 ya lograron superar a su antecesora en muchos aspectos. Ahora está por verse qué sucede cuando llegue la segunda parte, a estrenarse el 3 de septiembre, que contará con la participación estelar de Lady Gaga, como una de las profesoras de Nevermore.