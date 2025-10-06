Merienda escolar en Makallé se normaliza con recorte del 60%

6 de octubre de 2025 Lectores: 26

El servicio de merienda escolar en Makallé se normaliza a partir de este lunes, pero con un recorte del 60% en las partidas. La medida sigue a la regularización entre el Gobierno provincial y los proveedores locales tras varias semanas de incertidumbre.

Según una fuente consultada, los proveedores ya están en condiciones de reanudar la entrega de merienda en las instituciones educativas de la localidad. Esto pone fin a la interrupción del servicio.

Sin embargo, la misma fuente advirtió que, pese a la normalización, los montos destinados a las partidas se redujeron en un 60% respecto a lo que se entregaba anteriormente.

Este recorte podría afectar la calidad y cantidad del alimento que reciben los estudiantes, generando preocupación sobre el impacto real de la medida en las escuelas.

De esta manera, aunque el servicio se restablece, la significativa disminución del presupuesto genera incertidumbre sobre el sostenimiento del programa alimentario en Makallé.

FUENTE: MAKALLÉ DIGITAL