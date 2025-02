Mercado Libre tuvo en 2024 el mejor balance de su historia

Las acciones de MercadoLibre subieron ayer en Wall Street tras conocerse que el unicornio argentino tuvo el mejor balance de su historia en términos de facturación, usuarios y ganancias. Superaron ampliamente las estimaciones.

Los ingresos netos en el cuarto trimestre fueron un récord de 639 millones de dólares en comparación con una estimación mediana de 406 millones de dólares de los analistas, según datos compilados por Bloomberg. Los 6.100 millones de dólares de ingresos en el trimestre también superaron las expectativas. La acción subió hasta un 14% en las operaciones posteriores al cierre.

El sólido final del año se produce después de un tercer trimestre que decepcionó a los inversores y provocó una venta masiva.

Mercado Libre es así la empresa más valiosa de América Latina, con un valor de mercado de aproximadamente 107.000 millones de dólares, se han recuperado, ganando un 24% en lo que va del año al cierre oficial.

“Fue un trimestre muy bueno. Pensamos que también tuvimos un trimestre muy bueno el trimestre pasado. No va en línea recta”, dijo el director financiero Martin de los Santos en una entrevista. “Este ha sido probablemente el mejor año de nuestra historia en términos de resultados financieros, resultados operativos y mejoras que hemos realizado en el producto”.

Por primera vez, pasó el hito de los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios mensuales activos fintech.

En términos financiero facturó US$20.777 millones, un 37,5% más que en 2023, y su ganancia neta se elevó 9,2%, a US$ 1.911 millones.

“La fortaleza de nuestra propuesta de valor hace a estas tendencias posibles y continuaremos invirtiendo para ofrecer siempre la mejor experiencia de usuario para individuos y comercian a través de América latina”, señalaron en un comunicado.

El volumen bruto de productos comercializados en la plataforma durante el año pasado fue de US$ 51.467 millones, un crecimiento del 69,2%, sin efectos de tipo de cambio. Los ítems vendidos subieron 27,3%, a 1.787 millones de unidades.

El portafolio de créditos evolucionó 74%, a US$ 6.573 millones.

Fundada en 1999, Mercado Libre es la mayor plataforma de comercio electrónico de América latina. Tiene presencia en 18 mercados de la región. El mayor es Brasil, donde sus ingresos crecieron 45,8% en 2024, a US$ 11.406 millones, con un impulso del 56% de la división comercio, a US$ 7.038 millones, y del 32% del negocio Fintech, a US$ 4.368 millones.

El segundo por tamaño es México: US$ 4.664 millones, una mejora del 51,9%. Comercio facturó US$ 3072 millones, 55,2% más que en 2023, y Fintech, US$ 1592 millones, 45,8% por encima del año anterior.

En la Argentina, el país natal de la empresa, creció 7,5%, a US$ 3.818 millones. Es el único de los tres grandes mercados donde Fintech es mayor la fuente principal de facturación: creció 5,3%, a US$ 2.411 millones. La plataforma de comercio, en tanto, aumentó 11,6%, US$ 1.407 millones.

“Las tendencias en la Argentina son alentadoras. Los ítems vendidos crecieron 18% anual en el último trimestre, acelerando de nuevo”, señalaron.