Mercado Frutihortícola Resistencia | Caen 40% las ventas de frutas y verduras

23 de noviembre de 2025 Lectores: 19

El presidente de la cooperativa frutihortícola de Resistencia, Américo Barúa, alertó sobre una caída del 40% en las ventas. La situación, que refleja la crisis de poder adquisitivo, lleva a reducir el tamaño de las presentaciones para mantener el consumo.

Américo Barúa, presidente de la cooperativa frutihortícola de Resistencia, afirmó que las ventas cayeron un 40%. El dirigente, en diálogo con NORTE, calificó la situación como muy preocupante, especialmente en una época de pre-auge de consumo por las fiestas.

La crisis de poder adquisitivo obliga a reconfigurar las presentaciones. Barúa ejemplificó que las bolsas de papa pasaron de 25 a 18 kilos, y las de manzana de 20 a 10, en un intento por adecuar el precio al bolsillo del consumidor.

Otro síntoma de la recesión es el impacto en la logística, con fletes que transportan la mitad de su capacidad. Además, Barúa destacó que los 4000 kilos de desperdicio diarios son retirados en veinte minutos por familias que buscan alimento.

A pesar de la caída, los precios se mantienen estables, lo cual es inusual para esta época del año. La situación afecta a toda la cadena productiva, desde el productor hasta el intermediario, quienes esperan una mejora en el contexto económico.