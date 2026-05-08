«Menos de una décima parte»: tras la suba del trigo, la Sociedad Rural habló sobre la incidencia que tiene el cereal en el precio del pan

La Sociedad Rural Argentina (SRA) afirmó que la incidencia del trigo en el precio final del pan es apenas del 6,7% por kilo, lo que representa “menos de una décima parte de lo que paga el consumidor en la panadería”.

La entidad difundió este cálculo –en un contexto de recientes aumentos en el precio del trigo, que presionan el valor de la harina– con el objetivo de “aportar claridad al debate público” sobre el costo del pan y el “verdadero rol del trigo dentro de la cadena de valor”.

“Los datos recientes son claros: entre principios de 2024 y la actualidad, la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10% al 6,7%, en un marco de menor intervención en el mercado y con una reducción de los derechos de exportación del 12% al 7,5%”, destacó la SRA.

Ante esta información, la entidad señaló que “el precio del pan surge de la interacción de múltiples factores a lo largo de la cadena: impuestos, costos laborales, logística, energía, alquileres y estructura comercial, que afectan los márgenes de cada eslabón y, por ende, sus decisiones”.

En ese sentido, la SRA aseguró que “las variaciones en el precio del trigo tienen un impacto acotado sobre el precio final del pan”.

Por esta razón, consideró fundamental analizar lo que ocurre en cada etapa de la cadena de valor para “lograr una comprensión integral de su funcionamiento” y evitar “simplificaciones que atribuyen a los productores responsabilidades que no reflejan la dinámica real”.

“La producción agropecuaria argentina continuará generando empleo e invirtiendo en todo el país. En ese camino, resulta esencial consolidar un entorno que incentive la producción, la inversión y el funcionamiento pleno de los mercados, en beneficio de toda la cadena y de los consumidores”, concluyó la entidad.

Harina

En cuanto a la harina, el trigo representa el 80% de su precio final. Durante abril y lo que va de mayo, el mercado disponible registró un fuerte aumento, pasando de $257.400 a $288.200 la tonelada en Rosario, lo que equivale a un incremento cercano al 12%.

Sin embargo, este valor es solo una referencia, ya que la industria molinera paga precios superiores en busca de trigo de calidad adecuada para la harina y la panificación, un insumo que se está dificultando encontrar. Por ejemplo, se han pagado lotes puntuales de trigo con alto contenido de gluten (más del 30%) a más de $450.000 la tonelada.

En este contexto, Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), señaló que el precio de la bolsa de 25 kilos de harina básica pasó de $11.000-$12.000 en abril a $13.000-$14.000 esta semana, mientras que las harinas de mayor calidad permanecen entre $17.000 y $18.000.