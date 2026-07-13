Menor internada en estado crítico por quemaduras en el 30% del cuerpo en Godoy Cruz

Una niña de cinco años sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo luego de que su cabello se prendiera fuego mientras jugaba cerca de una estufa en Godoy Cruz, Mendoza. El incidente ocurrió alrededor de las 18:50 del sábado en una vivienda del barrio Sol y Sierra.

Según fuentes policiales, la menor estaba dibujando junto a una pantalla a gas cuando las llamas alcanzaron su pelo, provocándole quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Humberto Notti, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente. Los médicos descartaron lesiones en las vías respiratorias.

La Justicia investiga las circunstancias del accidente. Personal de la Comisaría 50° intervino en el lugar para reunir pruebas y tomar declaraciones, mientras se intenta reconstruir la mecánica del hecho y determinar si existieron otros factores que influyeron en el episodio.

En un caso similar registrado días atrás en Mendoza, una mujer de 89 años falleció tras sufrir quemaduras graves mientras intentaba encender una pantalla de gas en su hogar en Las Heras. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore en estado crítico, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.