Mendoza: liberaron al comerciante acusado de matar a un ladrón y quedó imputado por homicidio con exceso en su defensa

El comerciante Franco Correa Robles (43) recuperó la libertad este miércoles tras haber sido imputado por el homicidio de un ladrón al que atropelló luego de una persecución, en la localidad de Las Heras, en el Gran Mendoza. La decisión fue adoptada por el Ministerio Público Fiscal mientras continúa la investigación.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó al acusado por el delito de homicidio simple en exceso de la legítima defensa, una calificación provisoria y excarcelable. Según la acusación, el hecho se produjo luego de que el imputado persiguiera en su camioneta al sospechoso que había ingresado a robar a su vivienda y lo embistiera a unas cuatro cuadras del domicilio.

Si bien Correa Robles quedó en libertad, seguirá vinculado a la causa. La fiscalía aguarda los resultados de la necropsia y de las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del hecho y confirmar la calificación legal definitiva, explicaron fuentes judiciales.

Tras el arresto del comerciante, anoche, más de un centenar de vecinos del barrio Altos del Oeste salieron a la calle a reclamar por su liberación y pidieron a la justicia que entienda la situación del hombre al que calificaron como «buen vecino, solidario y muy trabajador».

El martes por la mañana tras detectar a dos ladrones en el interior del patio de su casa, el hombre intnetó perseguirlos, escaparon y solo los pudo alcanzar a bordo de su camioneta. Pero en el cruce de las calles Río Diamante y Los Horcones, terminó atropellando a uno de ellos que murió poco después.

El hombre que murió fue identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, quien según fuentes de la investigación tiene antecedentes por robos agravados y, en el último año, fue detenido al menos en 10 oportunidades por averiguación de antecedentes.

La fiscal de la Unidad de Homicidios Andrea Lazo dispuso la inmediata detención del conductor de la camioneta.

En su labor, los investigadores trabajaron con imágenes de las cámaras de seguridad que hay en los alrededores, las pericias psicológicas y psiquiátricas, y conocer la mecánica del hecho y testimoniales, permitirá a la fiscal determinar si puede tratarse de un caso de homicidio bajo emoción violenta o premeditado.

González Becerra, tenía antecedentes policiales y judiciales, y según el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza en diciembre del 2023, tuvo una causa por robo simple en grado de tentativa; en setiembre de 2012, robo agravado; y en julio de 2012, robo simple.

Con información de la corresponsalía en Mendoza. SMB