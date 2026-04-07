Melissa Gilbert, la actriz de de La Familia Ingalls, defiende a su marido acusado de pedofilia

Melissa Gilbert, reconocida actriz de La familia Ingalls, se pronunció por primera vez tras la detención de su esposo, Timothy Busfield, acusado de contacto sexual con una menor.

Gilbert, famosa por interpretar a Laura Ingalls, afirmó creer firmemente en la inocencia de Busfield, de 68 años, quien enfrenta graves cargos de abuso sexual infantil. Busfield, conocido por sus papeles en series estadounidenses como The West Wing y Thirtysomething —por la que ganó un Emmy en 1991—, fue acusado de abusar de dos hermanos de 11 años que trabajaban como actores infantiles en la serie The Cleaning Lady, donde él se desempeñaba como director.

“Conozco a este hombre a la perfección. Nadie lo conoce mejor que yo. Sé absolutamente todo sobre él. Nuestro matrimonio ha tenido muchos altibajos; hemos superado dificultades y problemas, y hemos salido adelante. Él es completamente honesto conmigo. Confío en él para el bienestar de mis hijos, nietos y sobrinos. Es un ser humano honorable, cariñoso y generoso”, aseguró Gilbert sobre su marido.

Los hechos, que generaron indignación en la industria del entretenimiento, habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024 en el set de filmación de la serie de Fox, la cual finalizó en 2025. Según los informes policiales, Busfield comenzó con “juegos inocentes” como cosquillas en el estómago y las piernas, pero luego escaló a “tocamientos inapropiados en las zonas genitales y glúteos de los menores, sobre la ropa”. Uno de los hermanos declaró que el abuso inició cuando tenía solo siete años.

Gilbert explicó que su vida con Busfield, con quien contrajo matrimonio en 2013, cambió drásticamente tras las acusaciones. “Nuestra vida, tal como la conocíamos, se acabó. Estamos de luto por lo que teníamos. Todos nuestros planes, sueños, ideas y proyectos se desvanecieron. Para Tim, se acabó. Está acabado. Incluso si lo exoneran, siempre será visto de esa manera. La última persona en el mundo que lastimaría a un niño es él. Créanme, si por un segundo pensara que Timothy lastimó a un niño, tendría muchas más preocupaciones que su encarcelamiento.”

En una entrevista con George Stephanopoulos emitida el 6 de abril en Good Morning America, Gilbert se mostró firme ante preguntas sobre acusaciones previas contra su esposo en 1994 y 2012. “Este tipo de acusaciones han estado circulando desde hace mucho tiempo. Cuando Tim y yo nos juntamos, ya existía Internet. No entré en esta relación a ciegas. No soy ingenua ni cómplice. Hablé con él al respecto, le hice preguntas y escuché su versión, que nadie ha oído hasta ahora. Sé la verdad. Y cuando sea el momento adecuado —que no es ahora—, Tim contará la verdad sobre todas estas acusaciones.”

Según los testimonios, Busfield habría creado un ambiente de confianza con los niños a través de regalos navideños, invitaciones a eventos sociales y asumiendo un rol cercano, lo que le permitió estar a solas con ellos en escenas como la cama de un set de televisión. Los padres de los hermanos indicaron que tras la contratación de Busfield, el equipo de producción dejó de proveer iPads para supervisar a los menores, y un asistente admitió que uno de los niños quedó sin vigilancia en varias ocasiones.

Por su parte, el abogado de Busfield, Larry Stein, afirmó en un comunicado que su cliente es “inocente” y señaló que la madre de los acusadores presentó las denuncias para “vengarse de Timothy” después de que su hijo fuera despedido de la serie. El acusado declaró: “Es altamente probable que les haya hecho cosquillas, pero nada fuera de lo común”.

Busfield fue procesado por un gran jurado en Nuevo México por cargos de “contacto sexual delictivo” con un menor. Su juicio está programado para comenzar en mayo de 2027.