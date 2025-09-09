Las lluvias se desplazarán por sectores de zona Centro y zona Norte a lo largo de la madrugada, luego irá mejorando paulatinamente.

Martes 9 de septiembre

Mejora el tiempo, soleado por la tarde. Las lluvias se desplazarán por sectores de zona Centro y zona Norte a lo largo de la madrugada, luego irá mejorando paulatinamente. Los vientos del sur, con ráfagas, provocarán una mañana fría a fresca, en tanto que las temperaturas se elevarán propiciando una tarde más templada.

Precipitaciones: entre 1 y 12 mm para el norte y centro. Probabilidad

Vientos: del sector sur, suroeste rotando al sureste. Velocidades entre 3 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Montecarlo, la mínima sería de 10 °C en San Vicente.

Miércoles 10 de septiembre

Mitad de semana con características primaverales. Se espera una jornada soleada, fresca por la mañana y cálida por la tarde. La cercanía de un núcleo de alta presión garantizará tiempo firme y cielos despejados, imponiendo además una circulación de vientos del noreste que impulsará el aumento de temperaturas hasta los 27-28 °C. El tiempo continuará estable por lo menos hasta el fin de semana.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste, este y noreste. Velocidades entre 3 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 8 °C en Bernardo de Irigoyen con 7 °C de sensación térmica.

Jueves 11 de septiembre

Tiempo bueno, parcialmente nublado, poco cambio en las temperaturas. Una masa de aire frío favorece condiciones de estabilidad, cielo con nubosidad parcial. Los vientos predominantes del sector sur moderarán las temperaturas de la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %.

Vientos: del sureste, sur y suroeste. Velocidades entre 4 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 11 °C para Apóstoles.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia