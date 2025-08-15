Megadeth anuncia gira final y álbum de despedida: el fin de una era del metal

Megadeth lanzó un anuncio apocalíptico que sacudió a la comunidad del metal: su próximo álbum de estudio será el último, acompañado por una gira mundial de despedida que se arrancará al principio del año que viene. La banda estadounidense de thrash metal, formada en Los Ángeles en 1983, y comandada por el «Colorado» Dave Mustaine, es una de las favoritas del público metalero en la Argentina.

La revelación llegó a través de un video publicado en sus redes sociales, con una introducción al estilo de un noticiero apocalíptico y una animación impactante de su distintivo esqueleto Vic Rattlehead, vestido con gafas de acero y traje blanco.

Dave Mustaine en el recital de Megadeth de 2024 en Movistar Arena. Foto Emmanuel Fernández

En el video resonó la frase emblemática: «40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego,» una declaración que sintetiza la épica trayectoria de la banda y el cierre de este capítulo legendario. El mensaje concluye con el llamado a la acción: «Encuéntrame en las lineas del frente.»

La conexión con Argentina

Megadeth mantiene una conexión especial y profunda con el público argentino, uno de sus seguidores mas apasionados en el mundo. Esta relación comenzó a consolidarse en la década del ’90 y alcanzó un punto culminante en 1994, cuando la banda ofreció una serie histórica de cinco conciertos consecutivos en Buenos Aires, un hecho inédito en su carrera.

El líder de Megadeth, Dave Mustaine, cuando contó a través de sus redes sociales que padecía cáncer de garganta, y que estaba siendo sometido a un tratamiento. Foto: Facebook

Durante esos shows nació el icónico grito «¡Aguante Megadeth!» que se transformó en un himno entre fans por todo el mundo. El espíritu y la emoción de esos conciertos marcaron un gran momento en la historia del heavy metal argentino.

En 2005, Megadeth volvió a Argentina para un show histórico en el estadio Obras Sanitarias, que fue grabado y lanzado como el DVD y álbum en vivo That One Night: Live in Buenos Aires, otro testimonio de la conexión profunda entre la banda y el público local.

Más recientemente, en 2024, la banda agotó tres funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires después de una ausencia de casi siete anos, reafirmando el cariño mutuo. Además, Mustaine definió el publico argentino como «el mejor del mundo» y rindió homenaje a sus fans al tocar con una guitarra con la bandera argentina, un gesto más de su vínculo especial.

Luchas personales

La historia de Megadeth no solo está marcada por su música, sino también por las luchas persónales de sus integrantes, especialmente de Mustaine. El líder enfrentó batallas contra la adicción y la supervivencia a un cáncer de garganta que casi terminó su carrera, poniendo a prueba su resiliencia y pasión por la música. Estos desafíos personales hacen que esta despedida sea aún más emotiva y significativa, reflejando la fortaleza que ha caracterizado a la banda durante más de cuatro décadas.

Megadeth anunció su última gira, que será en 2026. Foto de prensa

La respuesta de los fans tras el lanzamiento del video ha sido masiva y diversa. Muchos celebran la trascendencia de la noticia, reconociendo y agradeciendo igual el legado de la banda, mientras otros expresan melancolía por el fin de una era irrepetible. Sin embargo, no ha faltado la crítica hacia el supuesto use de inteligencia artificial (IA) en el anuncio.

Algunos seguidores consideran que recurrir a tecnologías como la IA puede afectar la autenticidad y el valor del arte original, lo que reaviva un debate más amplio en la industria musical sobre el impacto de la IA en la creatividad y los derechos de los artistas. A pesar de estas voces críticas, la mayoría de los fans parecen estar enfocados en la expectativa y emoción por la gira final, que promete ser un evento histórico celebrando el legado de Megadeth.

Hay fechas confirmadas en Europa para septiembre y octubre de 2025, anticipando la extensa gira mundial que comenzará antes del lanzamiento oficial del álbum final en 2026.

Su gira de despedida en el año que viene incluirá varias fechas en Europa y Estados Unidos, aunque aun no se ha confirmado si Argentina formará parte del tour final. La banda tiene un legado de mas de 40 anos de trayectoria, dentro del «Big Four» del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax, dejando una huella imborrable tanto a nivel global como en la escena metal argentina. La comunidad metalera local celebra esta noticia con melancolía y gratitud, preparándose para vivir el último capitulo de la historia de acero y fuego.