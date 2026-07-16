Médico del Hospital Durand culpable de maltrato en parto prematuro

Un médico anestesista del Hospital Durand fue condenado por violencia obstétrica tras maltratar psicológicamente a una mujer internada por un parto prematuro.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Martín Perel, logró la condena por maltrato en contexto de violencia de género contra la paciente, quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad al momento de ser atendida.

El caso se originó a partir de la denuncia de la mujer, quien relató los episodios vividos durante la intervención médica. Además, se incorporaron las declaraciones de las médicas neonatólogas que presenciaron la conducta inapropiada del anestesista.

Según la víctima, antes de la intervención le manifestó al médico que se sentía mal del estómago, a lo que él respondió de manera despectiva: “Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela”.

Una de las profesionales presentes describió cómo el anestesista sentó a la paciente para aplicarle la anestesia con una fuerza innecesaria, provocándole dolor. El médico, con un tono de voz elevado y con modos poco amables, le ordenó que se quedara quieta y negó el dolor que experimentaba.

La mujer se quejó por el malestar y recibió palmadas en la frente junto a la orden de “Callate la boca porque vas a vomitar”. Cuando solicitó que su pareja pudiera ingresar al quirófano, el anestesista respondió agresivamente: “¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a atender ustedes”.

Asimismo, cuando le acercaron a la recién nacida para el primer contacto, el médico reprochó a la madre: “No me vayas a dejar la cara sucia con el contacto del bebé” y le gritó a una neonatóloga: “Dejá, ¿no ves que ensuciás el lugar de trabajo?”.

Durante el proceso judicial, la víctima recibió acompañamiento y asesoramiento por parte de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal. El informe de dicha oficina concluyó que se trató de un caso de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, debido al trato deshumanizado y la desigualdad de poder entre el médico y la paciente en un contexto de vulnerabilidad extrema.

El fallo, homologado por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, Natalia Molina, condenó al anestesista por maltrato en contexto de violencia de género. Además de la pena, se le impusieron pautas de conducta durante un año, que incluyen la prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, la restricción para ingresar al Hospital Durand, la realización de un curso sobre violencia de género y la ejecución de 30 horas de trabajo comunitario.