«Me sangró muchísimo»: la palabra de Ian Lucas tras ser trasladado de urgencia en ambulancia

Durante el fin de semana, Ian Lucas generó preocupación tras sufrir un accidente doméstico que requirió su traslado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, en la ciudad de Buenos Aires. La alarma se desató luego de que vecinos de su casa en el barrio de Belgrano lo vieran subir a una ambulancia acompañado por su madre.

Según informaron, Ian se cortó profundamente un dedo con un plato que se rompió mientras lo lavaba, lo que provocó un sangrado abundante. Ante la gravedad de la herida, fue asistido rápidamente y trasladado al hospital.

En medio de los rumores sobre su estado de salud, Ian Lucas se manifestó en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Sí, es verdad”, comenzó.

El joven influencer explicó cómo ocurrió el accidente: “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”. Continuó: “Tuvimos que llamar de urgencia. Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”. Además, le aplicaron la vacuna antitetánica como protocolo.

Finalmente, agradeció a quienes se preocuparon: “Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien”. También compartió una captura de pantalla con las notas publicadas en distintos medios sobre su accidente y su intervención médica, y se disculpó: “Perdón a todos los que se preocuparon, está todo bien”.

—

Ian Lucas, de 27 años, es cantante, youtuber y campeón de MasterChef Celebrity. Durante su participación en el certamen culinario de Telefe, se ganó a los fanáticos no solo por su habilidad en la cocina sino también por su carisma, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del programa.

Nacido el 14 de marzo de 1999 en Banfield, es hijo de Gustavo de Mendonça, músico y líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana. Tiene un hermano menor llamado Teo. Comenzó a jugar al fútbol a los 3 años, pero lo dejó a los 13. Tras la separación de sus padres, se volcó a las redes sociales como forma de distracción y construyó una vasta comunidad con videos de humor, bailes, retos y música.

Su salto a la popularidad comenzó a los 15 años, al participar en el concurso de canto Laten Corazones (Telefe, 2015) junto a su padre, experiencia que lo impulsó a crear su canal de YouTube, que actualmente cuenta con más de 37 millones de seguidores.

En 2018, dio sus primeros pasos en la actuación con la serie ítalo-argentina Dalia de las Hadas, y participó en la tercera temporada de Soy Luna (Disney Channel). Más tarde se sumó al elenco principal de Once (Disney XD) en sus dos últimas temporadas, interpretando a Manuel Gauna.

En 2020, Ian inició su carrera musical con el sencillo No nos afectan, junto a su hermano Teo, y continuó con canciones como Tú y Por un rato. En 2023 lanzó ¿Quién dijo? y colaboró con Fede Vigevani y Milthon en No voy a llorar por ti.

A comienzos de 2024, presentó varios temas nuevos: La definición de perfección (junto a Fede Vigevani y El Parcerito), Me matas (con Lukas Urkijo) y De cero (con Axel, cuyo videoclip contó con la participación de Zaira Nara). También lanzó otros singles como TikTok, Casi algo, Julieta y Romeo, Rumores y Contacto cero.

En 2025 amplió sus colaboraciones con Flor Álvarez en Te regalo amores, y publicó Te encontré con Max Carra, y Y aún así me quedé junto a La Joaqui.