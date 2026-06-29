“Me largué a llorar”: tras varias semanas de incertidumbre, un productor recuperó 49 terneros robados valuados en más de $70 millones

Un productor ganadero del partido bonaerense de Lincoln logró recuperar 49 de los 52 terneros que le fueron robados a principios de junio, gracias a una investigación de la patrulla rural local que encontró los animales en un feedlot de Carlos Tejedor.

El robo ocurrió entre el 29 de abril, fecha en la que se realizó el último conteo del ganado, y el 4 de junio, cuando el productor Gabriel Racca advirtió el faltante en un campo alquilado.

Según informó Clarín Rural en ese momento, Racca denunció el robo ante la policía de Lincoln, que inició la búsqueda de los animales. Tras varios días de recorridos y recolección de pistas por el partido y zonas aledañas, la patrulla rural identificó un lote de animales en un feedlot de Carlos Tejedor.

El productor relató que el fin de semana pasado los oficiales comenzaron a enviarle fotos de animales para su reconocimiento. “La jefa de la patrulla rural empezó a mandarme fotos de haciendas muy parecidas a las que me robaron, desde varios lugares, aunque sin revelar la ubicación, para ver si podía reconocerlas de lejos. Al confirmar la similitud en tipo y pelaje, la fiscalía consiguió la orden de allanamiento para el martes pasado”, explicó Racca.

Con la orden en mano, el productor se dirigió al establecimiento en el partido del oeste bonaerense, donde había aproximadamente 350 animales. “Apenas pudimos revisar unos 50, porque se nos hizo de noche. Al día siguiente continuamos pasando los terneros por la manga para revisar marcas, orejas, caravanas y tipo de hacienda. Nos llevó todo el día, pero pudimos reconocer 49 animales”, afirmó.

La fiscalía ordenó que Racca trasladara la hacienda bajo custodia judicial a un campo que él designara. Posteriormente realizaron una inspección ocular en otro establecimiento para verificar si había animales similares; sin embargo, correspondían a ganado de diferente tipo y tamaño.

El productor agradeció el trabajo de la patrulla rural de Lincoln y Carlos Tejedor y expresó su emoción al recuperar los animales: “Cuando terminé de revisar y reconocer a los terneros, me largué a llorar por la adrenalina y la alegría de haberlos recuperado. Estoy muy contento y ahora aguardamos el desenlace de la investigación, que continúa en curso”, concluyó.

En cuanto a los acusados, el abogado de Racca, Javier Ochoaizpuro, informó que se dispuso la aprehensión de tres personas que fueron presentadas ante el fiscal. “Ellos dieron su versión, pero no pudieron acreditar la procedencia ni la trazabilidad de los animales, lo que refuerza la propiedad de Gabriel, quien cuenta con la documentación correspondiente”, señaló.

Finalmente, Ochoaizpuro agregó: “El proceso sigue contra estas tres personas que están procesadas. Resta que se valoren las pruebas aportadas por las partes y que se restituya el ganado a Gabriel, lo cual ya se hizo de manera provisoria”.