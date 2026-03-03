Me identifico como perro: hago mis necesidades fuera, duermo en una jaula y tengo cuidadores

Cada uno hace -o debería- lo que se le antoje en tanto no moleste a nadie. Claro que hay casos en que lo que se desea es controversial. Y ese es el caso de una chica en Estados Unidos, quien, a pesar de las críticas, no duda en mostrarse como lo siente.



Y no le va nada mal a Meow Dalyn, de ella hablamos. Al menos en las redes sociales, donde decenas de miles de personas la siguen y la alientan.

Dalyn se autopercibe perro, y así vive. Así lo afirmó en una entrevista al programa radial australiano The Kyle & Jackie O Show. «Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro», dijo la chica.

Jugando con eso que despierta en la gente, la joven incluso fue más lejos y describió lo que más le gusta hacer: dormir en una jaula, hacer sus necesidades al aire libre y ser recompensada con galletas para perros por buen comportamiento.

Con un par de orejas de perro de imitación y un collar, Dalyn, que se refiere a sí misma como «chica perro» y «e-puppy», cuenta que se ha sumergido completamente en el estilo de vida perruno.

«Tengo mantas y almohadas de colores pastel», añade Dalyn sobre la jaula en la que duerme cada noche. «Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí».

Dalyn, que suma más de 15.000 seguidores en Twitch y más de 11 mil en Instagram, comparte a diario sus hábitos de perro, entre los que se incluyen juegos de buscar y roer huesos, y recibe miles de «me gusta».

La chica explicó que empezó a «abrazar» su energía de perro grande después de convertirse en una adulta independiente.

«Pensé que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, entonces podría hacer extra lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!», desafió.

Además, la joven contestataria contó, valga la redundancia, que como todo perro ella también tiene adiestradores. «Tengo adiestradores», explica cuando se le pregunta si tiene novio.

«Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas», dijo, y añadió que sus tentempiés suelen ser pollo desmenuzado, galletas y cecina.

Dalyn también afirmó que incorpora a su dieta comida para perros de verdad. Contó que ella y su equipo de tres adiestradores añaden a menudo caldo de huesos y otros ingredientes humanos para condimentar las comidas, que de otro modo serían «insípidas».

«Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi primario, animal, casi me hace sentir más humana», explicó.

«No me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí porque estoy muy metida en el momento de perseguir la pelota, de ser el perro», cierra Dalyn sobre la conmoción de la gente cuando la ven públicamente actuando como un cachorro.