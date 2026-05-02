Máximo Kirchner reclamó la libertad de Cristina y tensa la interna: «Por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades»

El diputado nacional Máximo Kirchner participó este viernes en un acto por el Día del Trabajador en Cañuelas, donde reclamó la libertad de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y convocó a construir un consenso político y económico dentro del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Quiero que me digan cómo vamos a hacer, porque después aparecen diciendo que van a subir los salarios y las jubilaciones, pero no cómo”, sostuvo.

En el cierre del acto organizado por la presidenta del Justicialismo de Cañuelas, Marisa Fassi, y el intendente Gustavo Arrieta, Máximo Kirchner se refirió a la situación político-económica del gobierno nacional, la interna dentro del peronismo y la condición judicial de su madre, quien cumple prisión domiciliaria por corrupción.

Sobre el rumbo económico, deslizó una crítica contundente: “Era previsible lo que pasaría con este gobierno. Esto iba a suceder y era evidente, ley tras ley que sancionaba el Congreso, decisión tras decisión, que esta realidad era una consecuencia ya vivida antes, pero ahora con mayor crudeza”. Añadió que “la opinión de Javier Milei sobre su actual ministro de Economía era más dura que la de muchos: prácticamente decía que era un inútil que había arruinado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego lo eligieron para el cargo. Son conscientes de lo que están haciendo: esto es una miseria planificada, una entrega planificada”.

En ese sentido, criticó al presidente de la Nación: “Hay que poner la cabeza fría y ofrecer mucho trabajo, voluntad, sangre, sudor y lágrimas para salir adelante. Argentina necesitará que su dirigencia madure, porque hoy gobierna la antipolítica, no un dirigente político. Esto hay que tenerlo claro: es un hombre formado en ciertos paneles de televisión y que andaba con una motosierra”.

Respecto a la interna peronista, que comenzó a activarse tras el aval de Cristina Kirchner al senador Sergio Uñac para trabajar en la estructura electoral de cara a las PASO de 2027, Máximo Kirchner remarcó: “Quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto, después aparecen diciendo que van a subir los salarios y las jubilaciones… ¿Pero cómo? ¿Con este nivel de vencimientos que tenemos por delante? Esa es la pregunta y la discusión central para Argentina hoy”.

El legislador subrayó la necesidad de construir un equilibrio fiscal con inclusión social: “Hay que organizar esto, porque alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquiera que no tenga alma, empatía ni humanidad. Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”.

En cuanto a la deuda externa, afirmó: “¿Los vencimientos que tiene Argentina por delante se pueden cumplir con la sociedad en esta situación o en una peor? Creemos que no. Hay que dialogar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto”.

Además, hizo una autocrítica sobre la situación del peronismo: “Tenemos que asumir que en diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y en diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía. Esa es la realidad. Desde ahí debemos arrancar para tener una discusión seria, responsable y que no busque engañar voluntades por un par de votos”. Y agregó: “Lo que tenemos que tener claro, quienes tenemos responsabilidades, es que por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades. Cualquier propuesta debe partir desde la seriedad. La prioridad debe ser organizar el desendeudamiento en Argentina”.

A principios de abril, Máximo Kirchner había manifestado su rechazo a la conformación de un frente electoral anti-Milei: “Planteamos que no sirve destruir al adversario para ganar una elección. Ese es uno de los dramas que tiene Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence”.

Finalmente, pidió por la liberación de su madre, condenada a seis años de prisión domiciliaria en su domicilio de Constitución: “Es una mujer firme, inteligente, estudiosa y trabajadora. Nos está empujando a todos para ponerle ganas y transmitirle a la gente que tenga esperanzas, que vamos a poder salir de esto. La situación que ella atraviesa es tremendamente injusta, porque en Argentina la casta está libre y Cristina está presa, mientras la sociedad vive como vive”.