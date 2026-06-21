Máxima Zorreguieta, «doble camiseta» en el Mundial: voló 1.200 km y alentó por Países Bajos y Curazao en el mismo día

La contundente goleada de Países Bajos sobre Suecia contó con una destacada presencia en las tribunas: los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, acompañados por su hija menor, la princesa Ariane. Tras saludar a los jugadores en los vestuarios, se desplazaron más de mil kilómetros para asistir también al encuentro entre Curazao y Ecuador.

Según difundieron en sus redes sociales oficiales, la casa de Orange-Nassau no solo estuvo presente para alentar, sino que también felicitó al plantel neerlandés, mostrando la pasión futbolística que caracteriza al monarca.

Aprovechando las siete horas de diferencia entre ambos partidos, estuvieron primero en Houston, Texas, y luego en el estadio de Kansas City. «Es una gran oportunidad para animar al equipo azul y al naranja», señaló el rey Guillermo Alejandro al ingresar al primer encuentro.

Los medios neerlandeses destacaron la sobria y elegante vestimenta de la reina Máxima, mientras que la princesa Ariane lució un atuendo más veraniego, acorde a los 35 grados que marcaba el termómetro. Sin embargo, las bufandas naranjas para apoyar al equipo no faltaron.

Tal como habían anticipado, luego de transmitirle buena suerte al equipo dirigido por Ronald Koeman, recorrieron 1.200 kilómetros para acompañar también a Curazao, que forma parte del Reino de los Países Bajos.

Con un ambiente más distendido, Máxima y su hija se vistieron con la camiseta de la isla caribeña, dejando una huella en esta Copa del Mundo con su doble aparición, que refleja al fútbol como un símbolo de unidad.