Máxima tensión en el cierre de la alianza del PRO y LLA: se bajó el tercer intendente y puede haber más fugas

Las fugas de intendentes del PRO que rechazan el acuerdo con La Libertad Avanza continuaron este jueves y pueden profundizarse hasta el sábado, cuando cierren las listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.



Primero fue Javier Martínez, de Pergamino, quien el miércoles por la tarde comunicó en redes sociales su salida de la nueva alianza electoral, firmada el miércoles pasado por los referentes de ambos espacios, con los 13 intendentes del PRO incluidos.

Luego, este jueves por la mañana, el intendente de Puán, Diego Reyes, también anunció que competirá por su cuenta, en una entrevista radial. La tercera baja se concretará en las próximas horas y será la de María José Gentile, de 9 de Julio.

El derrotero puede seguir: hay dudas sobre la continuidad en el acuerdo de Pablo Petrecca, de Junín, a quien se lo relaciona con el espacio de la tercera vía Somos Buenos Aires. Y también resta definir qué pasará con la intendenta más potente en términos de conurbano que, por ahora sigue formando parte del acuerdo: Soledad Martínez, de Vicente López.

Pero los nombres que entraron en conflicto no quedan ahí. Se habla de cierta molestia de parte de los libertarios con la presencia de Sebastián Abella, de Campana, que en 2023 jugó cerca del massismo, y hay dudas respecto a qué hará Marcelo Matzkin, su vecino de Zárate.

Reyes, otro intendente que anunció su salida

Después del comunicado que firmó el pergaminense Martínez, por la mañana del jueves fue Diego Reyes, de Puán, quien también formalizó su salida, en este caso, desde un municipio que comprende la cuarta sección electoral bonaerense.

«Nosotros no vamos a estar en la alianza con La Libertad Avanza. Yo comparto muchas cosas con el presidente, pero no comparto con la gente que representa a La Libertad Avanza en el territorio», dijo en una entrevista radial con Futurock.

«No somos un espacio que vamos a hacer alianzas por cuestión electoralista, porque creemos que el voto es de la gente y no de los espacios políticos», añadió. Y dijo también: «El franeleo para conseguir votos lo veo mal y no lo vamos a hacer»

Además, fue muy crítico de la estrategia del PRO al cerrar la alianza. «Siempre que los intendentes del PRO hablamos, no hubo una obligación, tanto Ritondo como los demás son conscientes de que no pueden meterse en la gobernabilidad de mi municipio. En mi caso, La Libertad Avanza es oposición, no puedo integrarlos a la lista». Y cerró: «Yo no voy con boleta del PRO. Lo que hicieron es una alianza, no nos dieron la posibilidad de ir como PRO».

Diego Reyes, intendente de Puan.

Una fuga anticipada y que puede ser masiva

La fuga fue anticipada por Clarín el martes 8 de julio, cuando se advirtió sobre la existencia de tensiones internas en el PRO, especialmente, de parte de los intendentes que responden políticamente al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, con quien Javier Milei está abiertamente enfrentado.

De inmediato, para bajar el nivel de conflictividad el PRO salió a confirmar que los 13 intendentes bonaerenses iban a ser parte del acuerdo que sellaron con los libertarios un día después, el 9, con abrazo y foto incluidos entre Cristian Ritondo, jefe provincial del macrismo, Karina Milei y Sebastián Pareja, el armador libertario.

Pero desde el lunes las diferencias se volvieron a evidenciar, sobre todo por el enojo de aquellos que creen que el reparto de candidaturas está siendo «injusto e indigno» para el macrismo. Este diario informó el domingo que el acuerdo le garantiza al PRO sólo el 25% de las candidaturas y le confirmaría solamente seis bancas propias en la próxima legislatura bonaerense.

En este nuevo contexto las diferencias no sólo incluyen a los intendentes «jorgistas», sino también a algunos que responden a Ritondo y Diego Santilli, los gestores principales del acuerdo. En las últimas horas, se plantearon dudas respecto a si van a terminar cerrando con los libertarios dos intendentes ligados a Santilli y Ritondo, como Abella, de Campana, y Matzkin, de Zárate.

Ritondo, Santilli y Finocchiaro, tres actores del PRO en PBA. Foto: Federico López Claro.

Hacia dónde se van los intendentes PRO

Dos de los tres intendentes que se fueron del acuerdo con los libertarios tendrán el mismo destino. En el caso de Martínez y Gentile, formarán parte del partido Hechos, de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente y ex intendente de San Nicolás, cabecera de la segunda sección electoral.

Los Passaglia habían dejado de ser aliados del PRO en mayo pasado, cuando anunciaron el lanzamiento de Hechos, su propio partido, para competir por la segunda sección electoral. Pergamino es vecino de esa sección, mientras que 9 de Julio integra la cuarta.

Actualmente, Santiago Passaglia es el intendente de San Nicolás, cargo en el que sucedió a su hermano Manuel. Previamente, el jefe comunal nicoleño había sido su padre, Ismael, que asumió por primera vez el poder en 2011, como parte del peronismo, y luego cerró un acercamiento al PRO en 2016 en tiempos de la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal.

Intendente de Puán, Reyes, en tanto, todavía no formalizó su ingreso a otro espacio, pero se habla de negociaciones llevadas adelante con Potencia BA, el partido provincial que formó la ex vicejefa de la UIF, María Eugenia Talerico.

Del juninense Petrecca, en tanto, se habla sobre la chance de que pueda formar parte de Somos Buenos Aires, la tercera vía electoral que presentaron el radicalismo, la Coalición Cívica, el GEN y otros espacios aliados, con intendentes del PJ como Julio Zamora (Tigre) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) o la fuerza nueva Para Adelante, que lidera Facundo Menes.