Maxim Vengerov, el mejor violinista del mundo, antes de su visita a la Argentina: «Creo que la música será más poderosa en el futuro que hoy»

“El Teatro Colón es uno de los más legendarios del mundo, con una acústica fenomenal y una gran historia. Para mí, siempre es un evento festivo tocar allí. Amo al público y la ciudad; son momentos muy preciados”, afirma el violinista Maxim Vengerov, considerado uno de los músicos más extraordinarios de nuestra época. Próximamente, abrirá la temporada del Ciclo Aura junto con la pianista Polina Osetinskaya.

Desde Italia, Vengerov accedió a dialogar con Clarín sobre su presentación en Buenos Aires. Relata que esa misma noche actuará en Teramo, cerca de Roma, antes de llegar al Teatro Colón. Confiesa: “Iré a uno de mis teatros y salas de conciertos favoritos en el mundo”.

Se lo suele señalar como el mejor intérprete vivo de cuerda. Vengerov construyó una carrera que trasciende el virtuosismo técnico para convertirse en un auténtico puente cultural. Debutó a los cinco años y desde entonces ha llevado su violín a más de 3.000 conciertos en escenarios de todos los continentes.

Para él, la música es un lenguaje universal capaz de conectar personas más allá de las fronteras políticas o geográficas, una filosofía que impregna tanto sus recitales como su labor pedagógica. En la mayoría de sus presentaciones toca el legendario violín Stradivarius “Kreutzer” de 1727, su inseparable compañero desde 1998, cuya historia conoce en detalle.

“El legendario violinista francés Kreutzer tuvo dos Stradivarius, uno de los cuales es mío. Un gran amigo me regaló el estuche que Kreutzer usaba para guardar uno de esos violines”, cuenta.

Añade: “Este instrumento fue muy querido por todos sus dueños, aunque se conocen pocos. Antes que yo, perteneció a un senador de Estados Unidos, político, empresario y violinista aficionado que practicaba todas las mañanas antes de ir a trabajar. Incluso llevaban el violín en sus vacaciones y volaba cada fin de semana en jet privado desde Chicago a Nueva York para tomar clases con su maestro favorito. Fue un violín muy amado”. Por supuesto, su Stradivarius también estará en Buenos Aires.

### Director, educador y discípulo de Barenboim

Vengerov reivindica una tradición artística enriquecida por las escuelas franco-belga y rusa, con referentes como Fritz Kreisler, Eugène Ysaÿe, George Enescu, David Oistrakh y Jascha Heifetz. Pero no se limita al rol de solista: también desarrolló una prestigiosa carrera como director de orquesta y educador.

“Quise tomarme un tiempo libre del violín para aprender otras disciplinas, como la dirección orquestal. Concentré toda mi energía en eso y estudié con mucha dedicación durante siete años”, explica.

Esta búsqueda amplió sus horizontes y le permitió encontrar una dimensión menos solitaria de la música. Tras un descanso de tres años y medio dedicado a la dirección, regresó en 2011 para tocar y dirigir en un mismo concierto: interpretó el Concierto de Chaikovski en la primera parte y dirigió la Sexta Sinfonía de ese compositor en la segunda. También programó obras como el Concierto para violín y la Décima Sinfonía de Shostakovich.

Reconoce a Daniel Barenboim como su mentor. Trabajaron estrechamente durante más de 15 años, grabaron varios discos juntos y compartieron proyectos y festivales. “Fue él quien me transformó en músico. Me acerqué a la música a través de su visión como un gran arquitecto musical. La manera en que toca el piano, sus colores, es simplemente fenomenal. Siempre tuve una relación maravillosa con él”, afirma. Y añade que en junio actuará junto a la legendaria Martha Argerich en Hamburgo interpretando las diez sonatas de Beethoven, con planes de repetir el ciclo en el Carnegie Hall, París y el Festival Verbier. “Quién sabe, tal vez algún día podamos llevarlo al Teatro Colón”, adelanta.

Sobre Argerich, dice que es “una fuerza de la naturaleza, como un libro que nunca terminas de leer. Siempre sorprende”.

Desde los 26 años, Vengerov asume la enseñanza como una responsabilidad esencial para transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento recibido. Su compromiso con la grabación también refleja su obsesión por la excelencia: desde su primer disco, grabado a los diez años para el sello soviético Melodia, hasta la era digital, cada registro suyo busca conservar la intensidad irrepetible del vivo.

### Lo que tocará en Buenos Aires

Consultado sobre el programa que presentará, compuesto por Schubert, Shostakovich y Brahms, explica que la combinación resulta muy contrastante, con estilos, colores y estéticas distintas, lo que genera una experiencia interesante y rica para el público.

Sobre la Sonata para violín y piano en sol menor de Schubert, una pieza concebida para un público reducido, señala: “Tocar esta obra en una gran sala como el Teatro Colón es una experiencia totalmente distinta. Schubert probablemente nunca pensó que sus piezas se interpretarían ante multitudes, pero creo que estaría feliz. Aunque es una obra de cámara íntima, posee drama y todos los grandes elementos de la música de cámara. La idea es conectar con el público a través de esa intimidad”.

Prosigue respecto a la Sonata de Shostakovich: “Este concierto fue escrito para su amigo David Oistrakh por su 60º cumpleaños, aunque en realidad Oistrakh tenía 59 años cuando se compuso. Al darse cuenta de este error, Shostakovich decidió escribir una sonata, que hoy es una de