Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios tras el reclamo de Wanda Nara

Durante este fin de semana, Wanda Nara publicó un fuerte comunicado en contra de Mauro Icardi, en el que cuestionó a la Justicia por permitir que su ex marido saliera del país a pesar de no pagar la cuota alimentaria, prepaga y escuela de sus hijas, Francesca e Isabella, hace diez meses.

Finalmente, el juez Adrián Hagopian ordenó la inclusión del futbolista en el registro de deudores alimentarios.

Dicha resolución, emitida por el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió decretar un embargo sobre la conocida “casa de los sueños” en Nordelta por una suma de 110.000 dólares como compensación por alimentos, a solicitud de Wanda.

Por otro lado, el documento explica que, si Icardi regresa a la Argentina, no podrá salir nuevamente hasta cumplir con el pago de la deuda alimentaria. Además, al monto se le suman 3.500 dólares adicionales para cubrir intereses y costos de la ejecución.

En la resolución, el juez se fundamenta en la falta de comprobación del pago de las obligaciones alimentarias: “Toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario”.

Al mismo tiempo, la Justicia rechazó la impugnación presentada por la defensa de Icardi respecto a la liquidación de la deuda y aprobó el monto solicitado por Wanda Nara, que asciende a 122.443,08 dólares.

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios

El mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi por el Día del Niño

Ayer fue el día del niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el día del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc.

A pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show. No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia. Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones.

Como si fuera poco te haces cargo de Nuevos nenes, pagando Colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS.

¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga? Ni la obra social y ni un peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?

Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo haces solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas.

Para que sepan el pago del colegio de mis tres hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad de la cual soy socia única.

Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar no lo hacen por la falta de pago lo hacen por el abandono o reemplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos pero a ellos en sus días NADA .