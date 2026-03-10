Mauricio Macri en Expoagro: el saludo con Axel Kicillof, los halagos a Javier Milei y la advertencia «antigrieta»

El saludo amable que se dieron cruzando sus brazos inclusive por encima de la mesa en que los comensales ya disfrutaban su cena, el lunes a la noche, llamó profundamente la atención y quedó plasmada en las fotos difundidas por la prensa. Eran el ex presidente Mauricio Macri y el gobernador Axel Kicillof en el banquete previo a la inauguración de la mayor feria de la agroindustria.

Pero el martes una nueva página de la historia los volvió a separar. Mientras que el gobernador de PBA se ausentó del corte de cintas inaugural este martes en el Aeródromo de San Nicolás, junto al ex mandatario, al gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro; el intendente de la ciudad, Santiago Passaglia; el ministro de Agroindustria, Sergio Iraeta y las autoridades del Grupo Clarín y La Nación, Macri optó por marcar las fuertes diferencias que lo separan de Kicillof. Pero también marcó distancia de la retórica del presidente Javier Milei.

¿Cómo? Cuando Passaglia, el intendente de San Nicolás, hizo una fuerte defensa contra la política anti grieta, Macri y Pullaro abrazaron al intendente y lo elogiaron cuando terminó de cortar las cintas de la inauguración. «Mientras muchos se hacen conocidos por gritar o insultar, nosotros elegimos algo menos ruidoso, pero más efectivo. Hablar con hechos y demostrar con resultados. Quiero ser claro, porque hoy en Argentina nos quieren hacer creer que solo existen dos caminos. Nosotros no creemos en eso. De hecho, en San Nicolás hemos demostrado que hay otro camino. Un camino donde se administra con responsabilidad y se gestiona con resultados”, había dicho el intendente.

El radical Maxi Abad, testigo del abrazo entre Macri y Pullaro, se reía ante la escena.

Si en 2023, en Expoagro, se escuchaban diatribas contra la omnipresencia de un Estado recargado que dilapidaba de manera ineficiente en gasto y excesos, hoy reclaman, como si fuera una reparación, la aparición del Estado en una combinación de políticas público privadas que el libertario desprecia y promete reajustar.

Este martes a la mañana, sentado a centímetros de Juan Cuattromo, el presidente del Banco Provincia, Macri aprovechó para marcar una fuerte diferencia nuevamente con Kicillof y para apoyar a su manera la política económica de Milei.

Consultado por dos periodistas sobre su gesto con Kicillof señaló que se trataba “solamente de buenos modales”. La foto dio vuelta por todos los medios, pero el ex presidente marcó que estaban físicamente “bastante lejos” y lo definió con ironía como “una distancia prudencial”.

Kicillof suele ser muy crítico con Macri y el gobierno de Cambiemos. Macri sostuvo que el gobernador encarna “ideas perimidas, que no funcionan ninguna parte”, en referencia a “cómo interpreta el funcionamiento de la sociedad, la economía”. Y remarcó: “no adhiero”.

Cuando le preguntaron cómo veía una nueva baja de retenciones prometida por Milei, dijo: “Cuanto antes podamos hacerlo, obvio que mejor, creo que el presidente Milei lo tiene claro”, sostuvo.

