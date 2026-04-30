Matías Morla va a juicio por la cesión de los derechos de la marca de Diego Maradona: que delito le imputan

Matías Morla, último abogado y representante de Diego Armando Maradona, será juzgado por el delito de defraudación por administración fraudulenta en relación con la cesión de la marca registrada bajo el nombre «Diez».

La causa también involucra a Rita y Claudia Maradona, dos hermanas del exfutbolista y capitán de la Selección Argentina; a Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y asistente de Maradona; a la escribana Sandra Iampolsky; y a Sergio Garmendia, quien fue designado administrador de la marca.

La decisión, emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de María Rita Acosta, se conoció mientras Rita Maradona declaraba como testigo en el juicio por la muerte de su hermano, trámite que se lleva adelante en la justicia de San Isidro.

Según el fallo al que tuvo acceso Clarín, los imputados habrían defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Maradona mediante maniobras vinculadas a la administración, disposición y activos de la sociedad Sattvica S.A., en un acuerdo premeditado con división de roles y funciones.

La jueza explicó que se detectó una explotación ilegítima y fraudulenta de bienes que, por derecho hereditario, corresponderían a las querellantes, a pesar de las intimaciones realizadas por el administrador judicial designado en el proceso sucesorio.

El proceso penal se inició a partir de una denuncia de los herederos de Maradona contra Morla, acusado de utilizar presuntos poderes falsificados para gestionar las marcas registradas a nombre del exfutbolista. Entre estas marcas se encuentran «Maradona», «Diego Maradona», «Diego Armando Maradona», «Diegol», «La mano de Dios», «El diez» y «El Diego», cedidas en un acuerdo del 20 de marzo de 2020. En total, Diego Maradona poseía más de 105 registros en Argentina y 120 en el exterior.

Tras dos sobreseimientos y una falta de mérito, el Juzgado decidió elevar la causa a juicio, imputando a Morla, Pomargo y Garmendia como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, debido a la transferencia del 100% de los derechos de las marcas a las hermanas Rita y Claudia Maradona.

Por su parte, Rita y Claudia Maradona, junto con la escribana Iampolsky, fueron imputadas como partícipes necesarias. Se considera que las hermanas aceptaron la cesión de las marcas a sabiendas de su carácter simulado y percibieron dividendos de una sociedad cuyos activos deberían pertenecer a los herederos legítimos. La escribana habría brindado asistencia en la confección y formalización de estos derechos.

Cabe destacar que este pedido de elevación a juicio no cuenta con una acusación pública, ya que el fiscal consideró que no existe delito. Sin embargo, el Juzgado dictó la elevación a instancia judicial a pedido de las querellas. El fiscal Donoso Castex expresó que si bien no comparte la nueva interpretación de los hechos que motivó los procesamientos, las querellas están facultadas para continuar litigando en forma autónoma.

Las querellas que impulsaron la elevación a juicio están representadas por Alfredo Huber y Diego Mayor, en nombre de Dalma y Gianinna Maradona; Félix Linfante y Marcelo D’Angelo, por Jana Maradona; y Luis Rey y Luis Casanova, por Diego Jr.

Tras el fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre de 2020, en febrero de 2021 la justicia intimó a los responsables de la sociedad para que transfirieran las marcas a los herederos. En septiembre de 2022, Morla renunció a la presidencia de Sattvica S.A., y poco después, Garmendia dejó su cargo de director suplente. Entre agosto y septiembre de 2023, la totalidad de las acciones de la marca fue transferida a las hermanas Rita y Claudia Maradona.

En tanto, la abogada Laura Gabriela Marcovecchio y Christian Walter Ferreyra, también denunciados en la causa, fueron sobreseídos por la Cámara en una resolución de octubre de 2024.

Paralelamente, en un proceso civil se determinó que Morla y sus socios deben cesar el uso, por sí mismos o a través de terceros, de la imagen, voz, nombre y seudónimos de Diego Armando Maradona, conforme a la Ley 22.362, de marcas y designaciones.