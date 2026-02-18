Matías Jurado, el asesino serial que aprende a leer y escribir en la cárcel mientras buscan más víctimas

A simple vista se nota que Matías Jurado (37) es un tipo duro. Tiene el pecho cruzado de arriba a abajo por una enorme cicatriz y al menos seis marcas de puntazos en su abdomen, junto con tres tatuajes. Habla poco y no admite haber hecho nada malo. Desde el 1 de agosto de 2025 -un día después de su detención en su casa de Alto Comedero, Jujuy- vive prácticamente sólo en el pabellón de máxima peligrosidad del penal de Gorriti.

No trae problemas intramuros, no habla con nadie, ningún familiar o amigo fue a visitarlo en estos meses. Apenas un dolor de rodilla le hizo pedir un traslado a un traumatólogo. Cuando los psicólogos intentaron entrevistarlo no les dijo nada que les permitiera reconstruir su historia.

Además de evaluarlo como imputable -por lo que irá a juicio-, lo definieron como un sociópata: «Alguien que se caracteriza por marcada falta de empatía hacia los demás, un fuerte egocentrismo y el desprecio por las normas sociales. Tiende a actuar impulsivamente, con baja tolerancia a la frustración, lo que puede derivar en conductas agresivas o violentas».

Institucionalizado desde adolescente y con una historia no oficializada de abusos, Jurado se mueve como un experto en saber qué decir y qué no para no incriminarse. El fiscal Guillermo Beller nunca logró que declare en la causa.

Jurado viene de lo más marginal de la sociedad jujeña. Cuando fue detenido sólo sabía escribir su nombre y apellido. Hoy participa en los talleres de la cárcel para aprender a leer y escribir.

Los crímenes

En la investigación ya le acreditaron cinco homicidios, todos cometidos con la misma modalidad. Todos presentan la misma dificultad para los investigadores: Jurado limpió tan bien su casa que solo se encontraron minúsculos rastros de ADN de las víctimas.

Jorge Omar Anachuri (68) Sergio Alejandro Sosa (25) Miguel Ángel Quispe (60) Juan José Ponce (51) Juan Carlos González (60) fueron identificados, aunque sus cuerpos nunca aparecieron. Pero dos patrones quedaron sin dueño y por eso la semana pasada se hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse a fiscalía en caso de tener un familiar desaparecido a partir de 2020.

«Tras la conferencia de prensa mandaron mail a la fiscalía muchas familias. Tenemos todo preparado en el laboratorio genético del Ministerio Publico de la Acusación para comenzar con los cotejos. Yo creo que se va a presentar mucha gente. Hay plazo hasta el 28 de febrero», le dijo a Clarín el fiscal Beller.

¿Por qué se busca gente desaparecida sólo a partir de 2020? Porque ese es el momento en el que Jurado volvió a la zona de Alto Comedero. Tres veces había estado preso: la primera siendo menor de edad -con tan solo 17 años fue condenado a 10 años por el homicidio de Víctor Hugo Gutiérrez, de 18-, en 2017 lo volvieron a detener por robo agravado y la tercera vez, en 2018, cayó por amenazas con arma en ocasión de robo.

Había salido en libertad, con la condena cumplida, en febrero de 2020, poco antes de que estallara la pandemia de Covid.

Modus operandi

Jurado parece tener un doble estándar de limpieza. Por un lado, su casa era un desorden total y las antropólogas forense que trabajaron en el lugar percibieron un fuerte olor a “grasa humana”. Por otro, costó encontrar rastros porque limpio todo muy bien e, incluso, en una de las entrevistas con las psicólogas se quejó de la suciedad de la cárcel.

En la casa de Jurado se tomaron 61 muestras, 24 de ellas de sangre. A su vez, de estas últimas se lograron extraer 21 perfiles genéticos, incluyendo el los de las tres personas que vivían en la llamada «casa del horror»: el acusado, su sobrino y su padrastro.

Los peritos Departamento de Criminalística de la Policía jujeña y Gendarmería Nacional revisaron a fondo el domicilio Jurado. Allí recolectaron 56 indicios, de los cuales, 42 fueron enviados al Laboratorio de Genética Forense del NOA. Entre esas muestras había restos óseos, armas blancas, machas parduscas, manchas reveladas por el reactivo Blue Star Forensic, una vaina servida y ropa de vestir y de cama.

Ordenado, metódico aun en su marginalidad, Jurado descuidó dos frentes: las cámaras de seguridad de las calles y los relatos de sus parientes más cercanos. Según pudo chequear Clarín, un joven en situación de calle -que sobrevivió al acecho del acusado- contó que le había ofrecido una changa, pero que cuando estaba acompañándolo a su casa se cruzó con un amigo y se fue para otro lado. Eso lo salvó. Toda la secuencia quedó registrada en un video.

Un testimonio clave contra el sospechoso fue el de su sobrino. El chico de 16 años vivía aterrado, tan aterrado que se orinaba en la cama. Su mamá -en situación de calle y adicciones- lo había mandado a vivir con su tío y su abuelo para cuidarlo porque ya estaba muy grande. Compartía con ellos la humilde casa del barrio Alto Comedero, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Su familia no quería saber nada de Matías Jurado por eso terminó compartiendo vivienda con el hijo de su hermana y su padrastro. Pero nada mejoró para nadie. El adolescente y su abuelo -que en los últimos tiempos prefirió vivir en la calle- quedaron atrapados en una verdadera casa del horror que fue lo que se encontró la Policía jujeña cuando, el jueves 31 de julio, allanó el lugar siguiendo la pista de Jorge Omar Anachuri (68), desaparecido seis días antes.

Hasta la casa -ubicada en una zona superpoblada de 150 mil habitantes-, el MPA jujeño llegó luego de detectar a la víctima subiendo a un taxi con un hombre, mientras su perro, desesperado, intentaba evitar que se fuera. Ese hombre era Jurado.

En la vivienda, además de sangre, huesos y restos de piel, la Policía halló una historia espeluznante: el sobrino del acusado les contó que todos los viernes su tío se iba a la antigua estación terminal -un aguantadero de todo tipo- y volvía con un hombre mayor, los sorprendía por la espalda, los estrangulaba y luego los quemaba en el patio. Su radio de acción también incluía el barrio Mariano Moreno, donde habría levantado al menos a dos de sus victimas.

El sobrino dijo que los viernes se iba porque sabía que pasaban «cosas malas». Pero señaló un terreno donde su tío, al parecer, enterraba las partes descuartizadas de sus «invitados», todas personas vulnerables.

Fue también un viernes -el 4 de julio de 2025- que desapareció Sergio Alejandro Sosa (25). El último registro que se tiene de él es el de una cámara en la que se lo ve caminando con Jurado. Los investigadores creen que le ofreció una changa y con esa excusa logró que lo acompañara.

En total, el fiscal Beller reunió datos de siete hombres que vivían en situación de vulnerabilidad en la zona donde «cazaba» Jurado y desaparecieron en los últimos meses. De ellos, cinco tienen familiares que pudieron dar su muestra de ADN para el cotejo con los restos de sangre útiles -muy pocos- encontrados en la casa del acusado.

Pero, según el sobrino que quedó bajo la tutela temporal del Estado, «todo empezó un año y medio atrás».

El adolescente hizo una declaración corta en Cámara Gesell en la que aseguró que le había advertido a su familia lo que pasaba, pero nadie quiso creerle. Solo un primo accedió a acompañarlo a la casa de Alto Comedero, pero cuando llego al lugar, Jurado le dijo «maté a uno, lo tengo adentro, pasá, ¿querés verlo? Entonces, el chico salió espantado.

Los vecinos, por su parte, contaron que Jurado andaba todo el día con un machete en la mano y que quemaba cosas, carne, en el patio delantero de la vivienda.

Además, la fiscalía pidió ayuda al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que viajó a Jujuy y el 19 y 20 de agosto analizó el patio de la entrada con la esperanza de encontrar algún resto para sustentar la acusación. Solo se encontraron dos fragmentos de huesos compatibles con restos humanos.

