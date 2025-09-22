Matías Alé recibió la noticia que esperaba y ya tiene fecha de casamiento

Matías Alé (48) y Martina Vignolo (22) seguían avanzando con todos los preparativos de su boda, sin embargo, había algo que los incomodaba y los ponía nerviosos y expectantes.

Tal como señaló en varias ocasiones, el mediático sufría por un obstáculo legal, ya que su su divorcio de María del Mar Cuello Molar, con quien se casó en 2015, no estaba formalmente asentado en los registros oficiales.

Pero ahora eso se resolvió y la pareja puede ser con tranquilidad con toda la organización de la boda, que se realizará el próximo 24 de octubre en Mar del Plata, ciudad donde se conocieron.

En sus redes, Alé compartió el comprobante en el que ya figura oficialmente como divorciado, lo que le permite casarse sin impedimentos legales.

Y le agradeció especialmente al abogado Fernando Burlando por su gestión. “Nos desearon lo mejor para que llegara este bendito papel”, sumó, incluyendo en el agradecimiento a todos los seres queridos que se habían preocupado por este inconveniente legal.

El documento que compartió Matías Alé en sus redes.

Junto a la foto del acta de divorcio, Alé celebró: “¡Nos casamos! Te amo Marti Vignolo”.

El último viaje de solteros de Matías Alé y Marti Vignolo

Tras recibir esta feliz noticia, este 21 de septiembre la pareja partió rumbo a lo que ellos denominaron «el último viaje de solteros».

Antes de la gran boda de casamiento, Alé y Marti decidieron tomarse unos días de relax en La Habana, Cuba.

Martina Vignolo y Matías Alé partieron de vacaciones rumbo a Cuba. Foto: Instagram.

Aunque la organización -con sorpresa incluida- fue realizada por él.

«Último viaje de solteros. Le hice creer a mi amorcito que tenía una conducción en Salta de cinco días, y en realidad nos vamos a Cuba», explicó su plan el mediático, que compartió el video del momento exacto en el que sorprendió a su pareja.

«Felices 18 meses. Hoy nos vamos a nuestro último viaje de solteros. ¡Te amo!», sumó Alé, súper enamorado.

Horas después, Alé subió a sus redes distintos fotos de ambos disfrutando de una enorme pileta en un hotel en la capital de Cuba.