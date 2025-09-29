Mataron a un excomisario de la Policía Federal en una entradera en su casa de Ramos Mejía

Un comisario retirado de la Policía Federal Argentina murió luego de una entradera, cuando seis delincuentes se metieron en su casa de Ramos Mejía y lo maniataron para robarle. El cuerpo fue hallado atado con precintos.

La víctima fue identificada como Marcelo Arizaga (60), un histórico comisario que se desempeñó en la fuerza como vocero de prensa durante más de una década. «Un tipo muy querido», comentaron desde la institución a Clarín.

La muerte ocurrió en Ecuador al 1600, en Ramos Mejía. Seis personas entraron en la casa, violentando uno de los portones. Un vecino vio la escena, con el grupo saliendo del lugar, y un Chevrolet Cruze blanco desconocido estacionado en la puerta. Había un grupo que se iba a pie. Allí activó la alarma vecinal, que hizo huir a los delincuentes.

Ese vecino intentó comunicarse con el comisario, pero no obtuvo respuesta. Cuando se acercó a la ventana de la casa, vio que estaba tirado en el suelo, inconsciente.

Además de activar la alarma, el vecino llamó a la policía. Los oficiales encontraron que la reja estaba violentada. Adentro, Arizaga estaba maniatado con precintos. Cuando llegó la ambulancia, constataron que ya estaba muerto.

Marcelo Arizaga, el excomisario asesinado en una entradera en Ramos Mejía.

Los investigadores descubrieron que no había objetos faltantes aunque la casa estaba toda revuelta. El cuerpo no tenía heridas de ningún tipo. Por su parte, la familia comentó a los oficiales que la víctima tenía antecedentes cardíacos.

La autopsia reveló más tarde que Arizaga murió de un paro cardíaco, por los golpes que sufrió. Los más fuertes fueron en el cuello, las costillas (dos rotas) y en un ojo.

«Un queridísimo policía federal retirado fue asesinado en La Matanza. Al Crio. Inspector Marcelo Arizaga le entraron en su casa, lo maniataron y lo mataron para robarle», escribió Patricia Bullrich, que hizo reclamos a las autoridades del municipio y de la provincia de Buenos Aires.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza. Es el mismo que tiene en sus manos el triple femicidio de Florencio Varela.