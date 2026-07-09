«Matar a Mechi a las 7.30»: el plan criminal del femicida de Junín que escapó con la hija de 7 años de la víctima

“Una tarde hacés galletitas con tu mamá, preparando todo para la llegada de tu hermanita… y al día siguiente un psicópata la mata delante tuyo. Perdón, A., nunca merecieron vivir esto. Las amo con toda mi alma”, escribió Ayelén, amiga de la víctima, desconsolada en sus redes sociales tras el femicidio.

Mercedes Errapan, de 32 años, oriunda de Los Toldos, se había mudado a Junín, donde trabajaba en comercios y emprendimientos locales. Tenía una hija de 7 años y estaba embarazada.

El miércoles pasado, alrededor de las 5 de la mañana, Sebastián Daniel Bonafe, de 36 años, entró a la casa tras esperar que se fuera la pareja de Mercedes —a quien todos llamaban “Mechi”—. Según las cámaras de seguridad, ingresó a las 5:11. Bonafe era padrino de la niña de 7 años. Disparó a Mercedes en la cabeza y fue registrado huyendo junto a la nena a las 7:57 por la calle Belgrano.

Bonafe había planeado todo. En una serie de cartas manuscritas dirigidas a su madre, detalló paso a paso la planificación del crimen y el secuestro. En los textos también señaló a Jonathan Videla, pareja de Mercedes, pero esperó a que se fuera de la casa para atacar.

En una de sus cartas, fechada el 6 de junio, reconoció: “Cometí un error, que fue matar a ‘Mechi’. Era o matarme o matarla a ella. Me voy de Junín, donde nací. Gracias por todo, me enseñaste a ser un hombre de valor, pero esto me está matando en vida. No sé qué será de mí a partir de ahora”. Firmó como “Seba Misterios”.

Al día siguiente escribió: “Hoy llega el día, 7/7/2024. Estuve pensando a dónde ir y el mejor lugar es para el lado de Arribeños, pues conozco bien esa ruta y sus atajos. Espero que solo vos sepas dónde iré. El plan sigue en pie”. Detalló: “Matar a Mechi a eso de las 7:30 y a Jona cuando vuelva del trabajo, y luego irme por Arias y Cañada Seca… Siempre respeté a la nena, pero me cansé de esta vida de mierda. Cuando se termine la nafta de la moto la enterraré porque me tomé el pico para eso”. En otra carta advirtió que, si la policía lo encontraba, se pegaría “un tiro en la cabeza” o mataría “a la nena”.

La policía bonaerense detuvo a Bonafe por el femicidio de Mercedes y la privación ilegal de libertad de la niña. En su plan, Bonafe utilizó el teléfono de su abuela para buscar mapas, identificar calles y evitar cámaras de seguridad, proyectando rutas de escape por caminos rurales hacia Córdoba, Santa Fe o La Pampa.

Amigas de Mercedes organizaron una marcha este jueves 9 de julio a las 17 en la Plaza 25 de Mayo para pedir justicia. “Mi amiga no se murió, la mató Sebastián Bonafe. No puede quedar así, dejó a nuestra A. sin su mamá. Amiga, te amo y voy a estar siempre para A., te voy a extrañar”, reclamaron.

Bonafe acumulaba denuncias y procesos judiciales por violencia. En mayo de 2021 un hombre lo denunció por agresiones físicas y verbales; en febrero de 2022 otra mujer lo acusó de golpes y amenazas mediante mensajes electrónicos; y en enero de 2024, otra denuncia por agresiones en el ámbito laboral. El 16 de junio de 2026, Mercedes lo denunció por filmar a su hija desnuda en el baño mientras se duchaba, solicitando una restricción de acercamiento. Por este episodio, se inició una causa por grooming y el 3 de julio la Policía Federal allanó su casa.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que Bonafe aún no fue indagado por la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Junín, pero se prevé que sea interrogado el próximo lunes.

La secuencia del hecho comenzó a las 5:07, cuando Jonathan Videla salió de la casa ubicada en la calle Iberlucea para dirigirse a su trabajo. A las 5:11, cámaras de seguridad registraron la entrada de Bonafe tras saltar un paredón. A las 7:57 se captó su huida a pie junto a la niña por la calle Belgrano. A las 10:14, la policía encontró el cuerpo de Mercedes con un disparo en la cabeza.

A las 10:34, Bonafe fue grabado en moto con la niña por la Ruta 188, en la localidad de Obligado. A las 11:37 se realizó un allanamiento en su casa, donde hallaron las cartas con el plan criminal. A las 11:50, un docente trasladó al hombre y a la niña en auto desde el cruce de las rutas 188 y 30; descendieron a las 12:28 en el centro de Pergamino y a las 12:33 ingresaron a un comercio.

Finalmente, tras un operativo policial, Bonafe fue localizado en el cruce de Alsina y Becerra, donde ingresó a un predio con vegetación. Al ser descubierto, amenazó a la niña con un cuchillo en el cuello. Tras una negociación, fue detenido por agentes de la DDI Junín.