Mataderos: una mujer murió luego de un choque entre un auto y un colectivo

El trágico accidente tuvo lugar esta mañana en la esquina de Montiel y Monte. La víctima viajaba acompañada por otras tres personas que fueron trasladadas al Hospital Santojanni

El Fiat Punto impactó contra una unidad de la línea 126 en Mataderos.

Una colisión entre un colectivo de la línea 126 y un auto provocó esta mañana la muerte de una mujer en Mataderos.

La víctima viajaba junto a otros tres ocupantes en un Fiat Punto cuando ocurrió el impacto en la intersección de Montiel al 3200, esquina Monte. Los acompañantes de la mujer fallecida, un menor de edad y dos adultos, fueron trasladados al Hospital Santojanni.

El vehículo particular venía circulando por Monte cuando se le cruzó el ómnibus por Montiel, que no pudo frenar.

Bomberos de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar en donde se acordonó la zona del accidente y restringió al tránsito. Por otro lado, también durante esta mañana, fue atropellada una mujer de 73 años en el cruce de Cerrito y Juncal, en el centro porteño. La mujer, con heridas leves, fue trasladada por personal del SAME hacia el Hospital Rivadavia para su posterior evaluación médica.