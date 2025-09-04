Masterchef Celebrity: quiénes serían los famosos de la nueva edición del reality de cocina

Una nueva temporada de Masterchef Celebrity comenzarsá pronto, con participantes nuevos. Está previsto que este jueves, después del partido entre la Selección argentina y Venezuela, Telefe emita Se encienden las hornallas, donde se presentarán los participantes. Sin embargo, ya se filtró una lista con algunos de ellos.

Según trascendió, las grabaciones iniciarían el 30 de septiembre y la conducción estará a cargo de Wanda Nara, quien ya ocupó ese rol en la edición anterior.

Cuál es la lista de famosos que se espera que estén en Masterchef Celebrity

Tras el partido entre Argentina y Venezuela, Verónica Lozano y Wanda Nara revelarán quiénes serán los 24 participantes que estarán en la temporada de este año. Sin embargo, ya se conoció una lista en donde aparecen un total de 23 participantes para la nueva entrega. Y hay tres, además, que ya están confirmados.

Agustín «Cachete» Sierra

Alejo «Alex Pelao2» Cruzado Antonelli

Andy Chango

Claudio «Turco» Husaín

Diego «Peque» Schwartzman

Emmanuel Horvilleur

Esteban Mirol

Ian Lucas

Leandro «Chino» Leunis

Luis Ventura (confirmado)

Maximiliano López

Miguel Ángel Rodríguez

Pablo Lescano

Donato de Santis y Germán Martitegui, algunos de los jurados que participaron en la edición anterior de «Masterchef Celebrity».

Emilia Attias (confirmada)

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

La Joaqui

Julia Calvo

Marisa Balli (confirmada)

«Momi» Giardina

Sofía «La Reini» Gonet

Sofía Martínez

Valentina Cervantes

Wanda Nara: la conductora de Masterchef Celebrity.

Cuándo comenzará Masterchef Celebrity

Se espera que Masterchef Celebrity llegue en el tercer trimestre del año, para ocupar el espacio que deje libre La voz Argentina, que aún no tiene fecha de despedida, pero que ya está en la instancia final de la competencia.

Debido a la cantidad de participantes que trascendieron, esta será la edición más concurrida, ya que en la primera (ganada por Claudia Villafañe) y realizada en plena pandemia había 16. En la segunda, cuya final quedó en manos de Gastón Dalmau, hubo 17. Y en la tercera, en la que se impuso Mica Viciconte, participaron 19 famosos.

Eso sí, los jurados serán los mismos: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.