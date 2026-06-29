Más problemas para Morena Rial: la juzgarán por robo y amenazas en Córdoba

Después de permanecer cinco meses detenida en el penal de Magdalena, Morena Rial obtuvo en marzo el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir una condena de tres años por robo. Sin embargo, ahora deberá enfrentar un nuevo juicio en Córdoba por el delito de robo, además de otros cargos.

La Justicia cordobesa confirmó la fecha de inicio del proceso judicial en su contra por los delitos de robo, hurto, amenazas y coacción. Según informó La Voz, la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba, presidida por la jueza María Susana Frascaroli, comenzará el juicio el 21 de septiembre en la capital provincial.

Actualmente, Rial continúa bajo prisión domiciliaria tras ser condenada a tres años de prisión por una serie de robos en viviendas de San Isidro, conforme a un juicio abreviado que aún está pendiente de homologación.

En el caso de Córdoba, la influencer solicitó una probation y ofreció una reparación económica por los daños, pero la Justicia rechazó ambas propuestas. Rial propuso realizar tareas comunitarias y pagar 80.000 pesos a cada uno de sus exnovios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri —con quien tiene un hijo—, 300.000 pesos a Rodrigo, hermano de Facundo, y 40.000 pesos a Norberto, padre de estos dos últimos.

Aunque el Ministerio Público Fiscal recomendó aceptar la probation, Facundo y Rodrigo, asesorados por el abogado Carlos Nayi, la rechazaron debido a la magnitud del daño y consideraron “irrazonable” el monto ofrecido para la reparación. Posteriormente, Rial intentó aumentar la oferta a un millón de pesos para Rodrigo por el robo de celulares, pero nuevamente fue rechazada.

En marzo, la Cámara 11ª confirmó la negativa y dispuso que se realice un juicio, el cual ahora tiene fecha de inicio.

Además de los episodios vinculados a los robos en San Isidro, Morena Rial ha estado involucrada en otros casos en Córdoba. En 2022, Dylan Rodríguez la denunció por amenazas y por daños a su vehículo, hechos en los que también estuvieron involucradas sus amigas Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro, quienes también serán juzgadas.

Pocos meses después, la imputaron por el hurto de siete celulares del local comercial de su ex cuñado. Según la acusación fiscal, las amenazas habrían sido dirigidas contra los Ambrosioni para evitar denuncias por el hurto, y también habría amenazado al padre de su hijo con asesinarlo y quemarle el auto.