Más de 200.000 árboles para la selva misionera

Desde hace más de quince años, en Vida Silvestre trabajamos de manera constante para recuperar y reconectar la selva misionera, hogar del yaguareté, el felino más grande de Argentina. Gracias al compromiso de más de 200 familias de pequeños y medianos productores de Andresito y San Pedro, ya se plantaron más de 200.000 árboles nativos y se restauraron 640 hectáreas de selva en zonas clave para reactivar corredores de biodiversidad.

Hoy nuestros esfuerzos se concentran en San Pedro, fortaleciendo la conectividad entre el Parque Provincial Cruce Caballero y la Reserva de Biósfera Yabotí, donde tanto los pobladores como el bosque aún guardan la memoria del rugido del yaguareté.

