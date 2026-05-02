Más de 2.000.000 de bonaerenses dejan de recibir una ayuda alimentaria: La Cámpora culpa a Kicillof y el gobernador, a Milei

Un cartón con seis huevos —más blancos que marrones—, una botella de medio litro de aceite, medio kilo de arroz, medio kilo de harina, un paquete de levadura, un litro de leche, una lata de tomate triturado y otras de lentejas y arvejas verdes.

Estos son los nueve productos que conformaban el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), la caja de alimentos que la provincia de Buenos Aires entregó hasta abril a casi 2.100.000 familias con hijos en escuelas públicas bonaerenses.

La ayuda se distribuía una vez al mes y su armado estaba a cargo de los Consejos Escolares de los 135 municipios. Estos organismos no son autónomos: sus presidentes responden al poder municipal y se eligen junto con intendentes o concejales, según el calendario electoral.

Aunque las marcas de los productos eran poco conocidas, cumplían con los valores nutricionales establecidos. Si bien la caja no resolvía la alimentación familiar, contribuía a mitigar el hambre, especialmente en sectores muy vulnerables del Gran Buenos Aires, donde la preocupación por la falta de recursos es constante.

El programa MESA demandaba una inversión considerable: entre 28.000 y 30.000 millones de pesos mensuales, financiados íntegramente por la provincia. Este gasto genera tensiones en un presupuesto que enfrenta crecientes dificultades para equilibrarse, a diferencia de lo que sucede en las cuentas nacionales. Pablo López, jefe de Economía de Axel Kicillof, recuerda a sus colegas ministros la frase popularizada por Javier Milei: «No hay plata».

### La necesidad de un ajuste

Expertos en finanzas provinciales advierten que sin un ajuste profundo -aunque en el peronismo bonaerense evitan usar términos como “motosierra”- se correrá el riesgo de no poder afrontar el pago de los casi 600.000 salarios estatales provinciales. Un integrante del gobierno provincial, que monitorea el deterioro fiscal, señala a Clarín que desde 2023 se sumaron cerca de 80.000 empleados públicos en Buenos Aires, exacerbando el desequilibrio entre ingresos y gastos.

Entre febrero y marzo, Kicillof interpretó la urgencia de implementar recortes significativos. Para preservar un discurso progresista antimilei, se optó por un ajuste fuerte y único que permitiera culpar con claridad a los sectores liberales, según relatan desde el oficialismo.

En consecuencia, el gobernador decidió suspender por 90 días la entrega del módulo alimentario MESA a partir de mayo. Durante casi tres semanas, esta medida impactó sin captar gran atención mediática.

### Fuego amigo

La suspensión del programa generó un fuerte rechazo interno. Mario Ishii, senador provincial y referente de José C. Paz, fue el primero en cuestionar con dureza la medida, aunque no pertenece a La Cámpora, se lo interpreta como un vocero indirecto de Máximo y Cristina Kirchner.

Posteriormente, otros intendentes se sumaron al rechazo, entre ellos Eva Mieri, aliada de Mayra Mendoza y con antecedentes judiciales, quien denunció el impacto negativo del ajuste.

El argumento oficial de Kicillof sostiene que el programa MESA fue implementado durante la pandemia con financiamiento compartido entre Nación y Provincia, donde esta última afrontaba el 60% del costo. Con la llegada de Milei a la presidencia, la Nación retiró su aporte del 40%, equivalente a unos 12.000 millones de pesos mensuales que ahora debe cubrir exclusivamente la provincia.

Esta situación genera incomodidad general, incluso en los intendentes, quienes se quejan por enfrentar las críticas de sus vecinos. En respuesta, varios se reunieron y marcharon al Ministerio de Capital Humano para manifestar su malestar ante Sandra Pettovello, ministra de la gestión provincial.

Un ministro nacional con experiencia en la provincia sugiere a Clarín que las autoridades bonaerenses deben buscar «responsabilidad y creatividad» para contener el gasto, ya que desde el inicio de la actual gestión se incrementó el número de empleados públicos en un 10% a 12%, sumando 70.000 trabajadores. Además, propone revisar programas como «te clavo la sombrilla» o el “INTI bonaerense” impulsado por Pablo Echarri para ajustar el presupuesto.