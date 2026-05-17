Martín Menem: “Si quiere competir, Macri leharía un favor al kirchnerismo”

Martín Menem: «Si quiere competir, Macri le haría un favor al kirchnerismo»

El diputado nacional Martín Menem se refirió en una extensa entrevista a diversos temas que atraviesan la política argentina y la gestión de su espacio, La Libertad Avanza, así como a la polémica en torno a la figura de Manuel Quintar y las internas gubernamentales.

Sobre la comparación con Quintar, quien recientemente adquirió un Tesla, Menem aclaró: «No, no estoy pensando en un Tesla. No me gusta meterme en la vida privada de las personas. Mi filosofía es: ¿afectó la vida, la libertad o la propiedad de alguien? No. Manuel viene de una familia trabajadora del sector de la salud y la abogacía, y hace años en el sector privado, puede hacer lo que quiera con su vida y no soy quién para juzgarlo».

Ante las críticas por el estilo de vida de Quintar en un contexto de ajuste, afirmó: «Este gobierno no es careta. Si el tipo toda la vida vivió así, no tiene que entrar en política y cambiar o mostrar algo falso. Pedirle eso sería ser políticamente correcto al modo de los políticos tradicionales».

Respecto a las denuncias de supuesto direccionamiento de recursos estatales hacia prestadores privados vinculados a Quintar, indicó: «Él ya explicó perfectamente sus vínculos. No hay más para decir». Sobre la conveniencia política de esas imágenes, evaluó: «Es la vida privada de las personas. Entró en política con más de 40 años y tiene su capital dentro de la ley. Vivimos en una sociedad acostumbrada a señalar con el dedo».

En defensa de Manuel Adorni, investigado en causas judiciales y mediáticas, Menem sostuvo: «Confío 100% en Manuel Adorni. No soy yo ni ustedes los periodistas para juzgarlo. Me parece una barbaridad la condena mediática. Vivimos en una República con división de poderes y para eso está la Justicia. Nunca vi algo igual. Llevan 60 días y aún los medios continúan con el tema. Me parece ridículo que sigan con eso cuando hay cosas importantes pasando en Argentina».

Al ser consultado sobre si su apoyo sería igual si Adorni fuera funcionario de Axel Kicillof o Cristina Kirchner, afirmó: «Sí, la Justicia tiene que intervenir rápido y lo está haciendo, lo veo saludable y correcto». Sobre si le aconsejaría que dé un paso al costado mientras se aclaran las causas, dijo: «No corresponde. Tiene todo mi respaldo».

Respecto a las investigaciones sobre créditos del Banco Nación vinculados a figuras del oficialismo, Menem consideró: «Me parece bien que investiguen, pero hay más de 27 mil créditos otorgados bajo el mismo sistema, de manera regular, a tasa y plazo legales. Los beneficiarios pagan en 30 años y si se atrasan con una cuota, son ejecutados y pierden la propiedad».

Al ser consultado sobre la coherencia de investigados que accedieron a créditos del Estado tras haber prometido «destruirlo», respondió: «El Banco Nación fue pionero en créditos hipotecarios. Algunos sacaron créditos con tasas altas, pero cada uno elige. Los países que progresan lo hacen con créditos hipotecarios, para vehículos, leasing».

Sobre si la imagen pública de Javier Milei se ha visto afectada por estas denuncias y polémicas, respondió: «En septiembre, antes de las elecciones de octubre, decían lo mismo. Los que inventaron que Milei iba a vender órganos son los mismos que pronosticaron ‘la gran caída de su imagen’. Prefiero medirlo con los resultados electorales. En 2025 todas las encuestadoras erraron los pronósticos».

Agregó que el Gobierno ha pisoteado intereses y privilegios de sectores empresariales acostumbrados a prebendas estatales, generando un caldo de cultivo para ataques que buscan beneficiar un eventual populismo.

Sobre las críticas internas, como las de Patricia Bullrich, quien pidió acelerar las aclaraciones, Menem sostuvo: «Manuel presentará lo que tenga que presentar en tiempo y forma. No veo inconveniente en opiniones diversas, pero prefiero que las diferencias se hablen puertas adentro».

Preguntado sobre posibles tensiones internas entre Karina Milei y Bullrich, respondió: «Estuvimos en la última reunión sin inconvenientes y seguimos trabajando mancomunadamente».

Consultado sobre el momento político del Gobierno, afirmó: «Estamos en la segunda mitad del primer tiempo. Queda mucho por hacer, pero las bases son cada vez más sólidas». Como principal riesgo señaló «ese poquito en la cabeza del argentino que teme que el populismo vuelva». Cuando se mencionó el “riesgo Kuka”, Menem aclaró que la historia muestra que gobiernos no peronistas siempre tuvieron dificultades: «Alfonsín se fue mal, De la Rúa duró dos años, Macri cuatro. Va a ser un momento bisagra en la política argentina».

Sobre la posibilidad de que Milei sea el primer presidente no peronista reelecto, expresó: «Va a ser el primer presidente no peronista reelegido. Ha tomado decisiones, resistido y en 2025 será ratificado en las urnas, a pesar de ataques que retrasaron la baja de la inflación. Pero Milei terminará su primer mandato con inflación cero».

Al hablar de la situación laboral y los salarios estancados, reconoció que no se debe mirar situaciones puntuales, sino un panorama nacional. Según datos del INDEC, la cantidad de gente que trabaja creció desde que asumió Milei, y destacó que «si la política tradicional no impide el futuro, la Argentina será espectacular».

Sobre las internas dentro del gobierno, como