Martin Garrix, antes de su show en Buenos Aires: del niño que vio a Tiësto por TV al DJ que domina el mundo

Desde que irrumpió en la escena global con su éxito *Animals* siendo apenas un adolescente, el DJ y productor neerlandés Martin Garrix se consolidó como uno de los nombres más destacados y lucrativos de la música electrónica mundial. Más allá del fenómeno global y su imagen pública, Garrix sigue siendo un músico enfocado casi obsesivamente en su próxima canción, manteniendo un archivo de sonidos inéditos que promete revelar próximamente.

A pocas semanas de su primer show en Argentina como solista —que tendrá lugar el 16 de mayo en el Movistar Arena dentro de su *Americas Tour*—, Garrix dialogó con *Clarín* mientras ultimaba los detalles técnicos de una de las fechas más esperadas del año para la escena electrónica local. Entusiasmado por reencontrarse con el público argentino, adelantó que su espectáculo incluirá mucha música nueva, sorpresas y una experiencia diseñada para llevar a la audiencia “en un viaje”.

Con 29 años, Garrix refleja los contrastes entre el DJ que domina grandes escenarios, el compositor introspectivo y el joven que disfruta del windsurf y de pasar tiempo con su hermana y sus padres, una faceta que parece nutrir su presente artístico. Hace unas semanas presentó *Catharina*, su nuevo lanzamiento en el que, por primera vez, canta y exhibe un perfil más íntimo.

“El nuevo álbum y las canciones en las que he estado trabajando son muy personales. Es, no sé, como si quisiera salir de mi zona de confort, probar cosas nuevas. Muchas veces escribo y luego dejo que otros interpreten mis letras, pero estas significaban mucho para mí y sonaban bien. Entonces pensé: mejor las canto yo”, explicó.

Agregó: “Claro que esto es música para la fiesta, pero también hay canciones más íntimas. Quiero encontrar un equilibrio entre ambos mundos”.

### Argentina, un lugar especial

“Es la primera vez que llevo mi gira a Argentina, porque antes solo venía por festivales. Eso ya es algo muy importante y estoy muy entusiasmado por mostrar todo lo nuevo. Tengo algunas sorpresas muy buenas. Lo haré a lo grande, será explosivo”, anticipó sobre su show en el estadio de Villa Crespo.

Durante la charla, Garrix dejó en claro el lugar especial que Buenos Aires ocupa en su mapa emocional: “Espero una energía increíble. El público argentino es impresionante. Obviamente he tocado en *Lollapalooza* y en *Ultra*, pero esta vez llevaré mi propio show, así que será muy divertido”.

“Me encanta la energía del público argentino. Tienen muchísima pasión y es realmente contagiosa. Tengo algunos de mis recuerdos favoritos tocando aquí. Es increíble: todos están listos para salir a festejar, para pasarla bien. Hay alegría, celebración, simplemente energía y felicidad”, afirmó con satisfacción.

### La infancia, el impulso para hacer música

Al recordar el momento decisivo en que descubrió su amor por la música y respondió a la clásica pregunta de qué quería ser cuando creciera, Garrix remonta a sus cuatro años.

“Mi mamá tocaba el piano y mi primer recuerdo consciente es verla hacerlo. Más tarde empecé a tocar la guitarra, simplemente practicando, y luego a escribir canciones. Después comencé con la producción musical”, relató.

Sin embargo, el deslumbramiento definitivo llegó frente al televisor: “Cuando tenía ocho años vi a Tiësto en los Juegos Olímpicos, estaba con mi mamá mirándolo. Ese fue un momento en el que pensé: ‘Dios mío, amo la música electrónica. Amo los acordes, el golpe, el bajo, la energía que me transmite’. Entonces decidí intentarlo yo mismo. Empecé a ver tutoriales, a practicar y a poner mis melodías de guitarra en la computadora. Fue un viaje loco y maravilloso”.

Sin dramatismos, también reflexionó sobre los costos de crecer en la industria, con una vida a veces extrema entre viajes, trabajo y presión. “Creo que ese sacrificio no se compara con la cantidad de alegría y lo especial que es esta vida. Hice *Animals* cuando tenía 16 años y ese fue mi gran salto. Desde ese momento comencé a viajar muchísimo y vi a mi familia menos de lo que hubiera querido”, recordó.

“Pero al mismo tiempo, he podido conocer el mundo y a gente increíble. Ahora incluso llevo a mi familia conmigo a lugares maravillosos. Es un sacrificio, pero también algo que haces porque esta oportunidad te permite entregarte por completo y comprometerte. No quiero dar el 90%; quiero dar el 100% y hacer todos los sacrificios necesarios”, afirmó, interrumpiendo la entrevista para supervisar personalmente la puesta de luces y sonido en el backstage del próximo show.

### El legado musical

El día de su presentación en Argentina, Garrix ya tendrá 30 años recién cumplidos. Sobre su legado musical, se muestra conforme y orgulloso de lo logrado, pero mantiene la mirada puesta en el futuro.

“Siempre estoy pensando en cuál será mi próximo lanzamiento, cuál será el próximo álbum o la siguiente producción en la que trabajo. Hay canciones que todavía significan muchísimo para mí y me transportan a momentos específicos, a cómo me sentía y dónde estaba mentalmente. *High on Life* la escribí cuando me sentía muy feliz; *No Sleep* la compuse después de tocar en *Tomorrowland*, porque no podía dormir; y *Forbidden Voices* la hice en un vuelo al lado de mi mamá”, repasó.

Definió: “Es como una línea de tiempo, casi un diario de recuerdos y emociones, y estoy realmente orgulloso de eso. Además, me lleva de regreso a momentos increíbles que pude vivir. Estoy muy entusiasmado con lo que viene porque estuve mucho tiempo en el estudio y trabajé con algunas de mis mayores inspir