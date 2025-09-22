Mark Ruffalo, Olivia Rodrigo, Cynthia Nixon y otras estrellas manifestaron su apoyo a Jimmy Kimmel tras su suspensión y miles de usuarios dieron de baja su suscripción a Disney+

En medio del escándalo por la suspensión del programa de Jimmy Kimmel tras sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk, una ola de solidaridad se extendió entre figuras destacadas del mundo del cine, la televisión y la música. Mark Ruffalo, Olivia Rodrigo, Cynthia Nixon, entre otros artistas, expresaron públicamente su respaldo al comediante y presentador, con el que todavía no se sabe qué va a pasar.

Como si todo esto fuera poco, varios artistas llamaron a los usuarios de las redes sociales a boicotear a Disney+ cancelando su suscripción a la plataforma a modo de protesta, para que Kimmel pueda volver al aire.

Uno de los primeros en manifestarse fue Mark Ruffalo, quien escribió un contundente mensaje en sus redes. “La comedia existe para cuestionar, para incomodar, y necesitamos que voces como la de Jimmy sigan”, expresó. Luego, para seguir apoyando la causa y sin importar su pertenencia a la cadena como parte de Los Vengadores, compartió un informe que afirmaba que las acciones de Disney cayeron un 7% después de que ABC (filial de Disney) suspendiera el programa y sumó: «Van a caer mucho más si cancelan definitivamente su programa. Disney no quiere ser quien destrozó a Estados Unidos».

Y aunque las cifras que publicó Ruffalo son incorrectas -según pudo confirmar Variety, las acciones de Disney cayeron un 1% el jueves 18 de septiembre y un 0,95% el viernes- lo cierto es que su posicionamiento en redes impulsó a una catarata de usuarios a sumarse a la moción en contra de la empresa.

Para aumentar la difusión del boicot, Cynthia Nixon, conocida por interpretar a Miranda Hobbes en Sex and the City, subió un video contándoles a sus seguidores que se dio de baja en la plataforma de streaming. “Acabo de cancelar mis suscripciones de Disney+ y Hulu. Cuando me preguntaron por qué, marqué ‘otro’ y escribí: ‘Porque creo en la Primera Enmienda. Restituyan a Jimmy Kimmel ahora’”, aseguró en su cuenta oficial de TikTok.

La catarata de apoyo a Kimmel

Estas declaraciones se sumaron a las de Jimmy Fallon, Seth Meyers, Stephen Colbert y Jon Stewart, quienes durante la noche del jueves manifestaron al aire de sus programas su apoyo a su colega.

Por su parte, Conan O’Brien, otro reconocido conductor de la TV estadounidense, se pronunció en X. “La suspensión de @jimmykimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de programas nocturnos por criticar a la administración deberían inquietar a todos, tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro. Está mal y cualquiera con conciencia lo sabe”, escribió.

Jimmy Kimmel, el conductor que desató una nueva polémica en Hollywood. Foto: AP.

Con el pasar de las horas, se sumaron varias estrellas más al pedido de restitución de Kimmel, como Pedro Pascal, Tatiana Maslany, Amy Landecker, Ben Stiller, Amy Landecker y Kathy Griffin y hasta Olivia Rodrigo, quien sorprendió con un contundente mensaje en sus redes sociales.

«Estoy muy indignada por esta censura flagrante y este abuso de poder», escribió Rodrigo en su historia de Instagram junto con un comunicado previo de SAG-AFTRA. Y agregó: «Apoyo a Jimmy Kimmel y defiendo la libertad de expresión».