Mariska Hargitay llora tras cancelación de La ley y el orden: crimen organizado

Mariska Hargitay confesó que lloró al ver la emotiva reacción de su excompañero Christopher Meloni tras la cancelación de la serie *La ley y el orden: crimen organizado*. La actriz compartió lo impactada que quedó al presenciar la despedida de Meloni, y no descartó que sus personajes vuelvan a encontrarse en futuras producciones.

Hargitay, de 62 años, contó en una entrevista con la revista *Extra* que la noticia la afectó profundamente. “Lo vi y rompí a llorar, en primer lugar”, declaró el miércoles 22 de abril. Agregó: “Rompí a llorar de inmediato porque ha sido, tal como él dijo, y estuvo tan bello y abierto, un gran viaje. Ha sido muy hermoso e íntimo, y una parte enorme de su vida, algo que lo cambió”.

La protagonista de *La ley y el orden: unidad de víctimas especiales* afirmó que la cancelación la tomó por sorpresa, a pesar de saber que Meloni tenía otros proyectos en marcha. “Me tomó un poco por sorpresa porque sabía que Chris está trabajando, que tiene demanda y es un actor magnífico. Pero es, en cierta forma, cerrar un capítulo. Cuando eso sucede, uno necesita hacer un balance. Es un marcador real en tu vida”, explicó.

Respecto a la posibilidad de que sus personajes, Olivia Benson y Elliot Stabler, vuelvan a coincidir en pantalla, Hargitay respondió con optimismo: “De alguna manera, de alguna forma, sí”. En una entrevista con *Deadline* durante el almuerzo de NBCUniversal en la temporada de los Emmy, la actriz expresó su esperanza: “Espero que sí. Es algo muy reconfortante para ambos que nuestra relación haya sido tan icónica culturalmente, y que Benson y Stabler todavía resuenen. Es profundamente significativo para mí. Chris y yo, estoy segura de que lo saben, somos muy, muy cercanos”. Además, añadió: “Es un actor muy solicitado, así que veremos si los horarios se alinean”.

*La ley y el orden: crimen organizado* fue cancelada oficialmente el 16 de abril, según confirmó *People*. La serie no regresará para una sexta temporada, tras finalizar la quinta en junio de 2025 en la plataforma Peacock.

La despedida pública de Christopher Meloni, de 65 años, llegó pocas horas después del anuncio. En un video publicado en Instagram, visiblemente conmovido, se despidió del personaje que marcó su carrera. “Hola a todos, acabo de ver que anunciaron que *La ley y el orden: crimen organizado* no volverá”, dijo conteniendo las lágrimas. “Quería tomarme este momento para agradecer a los fans, que no solo ayudaron a darle vida y longevidad al personaje de Elliot Stabler, sino por acompañarlo y darle la bienvenida de nuevo.”

Meloni hizo un balance personal: “Fue un buen viaje, me divertí mucho interpretándolo. Fue un gran viaje, pero gracias. Ustedes me ayudaron a tener una carrera que nunca soñé. Casi 17 años”.

El actor interpretó al detective Stabler por primera vez en 1999, en *La ley y el orden: unidad de víctimas especiales*, donde compartió pantalla con Hargitay durante 12 temporadas, hasta su salida en 2011. Su regreso se concretó en 2021 con el lanzamiento de *La ley y el orden: crimen organizado*, un spin-off que narraba el retorno del personaje a Nueva York tras una década en el extranjero, reconstruyendo su vida tras una devastadora pérdida personal.

A lo largo de cinco temporadas y 75 episodios, la serie desarrolló tramas serializadas centradas en Stabler, quien se integraba a la Oficina de Control del Crimen Organizado junto a la sargento Ayanna Bell. Según informó *Variety*, la cancelación se confirmó casi un año después del final de la quinta temporada. Durante ese período, la producción permaneció en un limbo sin avances para una nueva entrega y los intentos de encontrar un nuevo showrunner no prosperaron.

Aunque Meloni podría aparecer ocasionalmente en *La ley y el orden: unidad de víctimas especiales*, el cierre de *La ley y el orden: crimen organizado* marca el fin de su etapa como Elliot Stabler a tiempo completo.