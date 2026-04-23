María Becerra visita y ayuda a fan con cáncer a pagar su tratamiento

María Becerra sorprendió a una fan que está atravesando un tratamiento oncológico al visitarla en su casa y ayudarla a costear su tratamiento médico. La joven, llamada Sol, había compartido en redes sociales su diagnóstico y la dificultad económica para afrontar los gastos.

La cantante no solo brindó apoyo emocional, sino que también realizó una contribución económica para aliviar la carga del costoso tratamiento. Durante la visita, ambas cantaron juntas la canción “Tatú”, un momento que fue registrado en video y que rápidamente se viralizó por la sensibilidad y el compromiso de Becerra.

“Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es… María Becerra, cuando vio mi video, se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento. De un día para otro cambió todo mi rumbo”, expresó Sol en una emotiva publicación en Instagram, donde también agradeció profundamente a la artista.

Además, Sol informó que el jueves próximo le realizarán una radioembolización para tratar los tumores más grandes y mencionó que la medicación necesaria ya llegó al país, un alivio que calificó como obra de Dios.

En este sentido, destacó la humildad y el amor con que María Becerra condujo su apoyo y le deseó que la vida le devuelva toda la bondad que entrega.

En otra muestra de cercanía con sus seguidores, Becerra aprendió lengua de señas para saludar al padre sordo de una fanática. Al enterarse de que Miguel, el padre, disfruta su música a través de las vibraciones, la cantante no dudó en aprender y pronunciar en señas la frase “Hola, Miguel, un beso”, un gesto que también fue muy valorado y difundido en redes sociales.