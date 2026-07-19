María Becerra tomó un avión privado hacia Nueva York y se encamina para ser la artista que entonará el himno argentino en la final

Tras múltiples especulaciones sobre quién interpretaría el himno argentino en la final del Mundial de este domingo contra España, en el MetLife Stadium, María Becerra comenzó a despejar dudas. La cantante quilmeña, que se encontraba en España, adelantó el horario de sus presentaciones en el Big Sound Festival para poder viajar y llegar a Nueva York a tiempo.

Antes de esta confirmación, los rumores apuntaban principalmente a Lali Espósito, quien había entonado el himno en la final del Mundial de Qatar 2022, un momento que quedó asociado para siempre con la tercera estrella de la Selección y que se interpretó como una suerte de cábala. Otro nombre citado fue el de Soledad Pastorutti, una de las voces más emblemáticas de la música argentina, reconocida por su trayectoria ligada a la identidad nacional y grandes celebraciones patrias. Sin embargo, ninguna de estas opciones se confirmó.

La propia María Becerra reveló la clave a sus 15 millones de seguidores en Instagram, publicando una foto desde el interior de un avión privado. En la imagen aparece posando con una pelota del Mundial y la camiseta de la Selección Argentina, acompañada del mensaje “yendooo” con destino a Nueva York. En la foto, la cantante luce lentes oscuros y está recostada sobre una cama de sábanas y acolchado blanco.

La información ya había circulado de manera extraoficial entre periodistas argentinos acreditados en Estados Unidos, quienes confirmaron la presentación de Becerra en este partido decisivo. Un indicio más surgió desde el mismo festival en el que actuó: la organización modificó los horarios para que María Becerra actuara a las 23 horas, mientras que Nathy Peluso cambió su presentación a la 1:25, manteniendo el resto de los shows en sus franjas previstas.

Aunque oficialmente no se ha confirmado, la presencia de una artista nacional en la final del Mundial despierta ilusión entre los fanáticos argentinos, que ven en este gesto una oportunidad histórica para unir la pasión deportiva con la identidad cultural.