Marcelo Tinelli aseguró que se equivocó al anunciar su separación de Milett Figueroa: «Fue un impulso»

Tras un largo período alejado de la televisión, Marcelo Tinelli se sumó al mundo del streaming con Estamos de paso, emitido por Carnaval Stream, y durante la segunda emisión, sorprendió al anunciar su separación de Milett Figueroa. Sin embargo, apenas unos días después, el conductor dio marcha atrás y reveló que se reconcilió con la modelo peruana.

Fue el pasado 24 de septiembre sobre el cierre de la emisión que Marcelo aprovechó unos minutos para enviarle un afectuoso saludo al aire y compartir que la relación entre ambos había llegado a su fin.

«Quiero mandarle un beso a Milett y también comunicarles que nos hemos separado», expresó con seriedad al referirse a la modelo y la culminación del romance que nació en el Bailando 2023 mientras él conducía el certamen y ella se desempeñaba como una de las participantes.

Si bien en aquel momento Tinelli se mostró firme en su decisión y aseguró que, por ahora, no había vuelta atrás en su relación con Figueroa, el conductor luego reconoció su arrepentimiento por haber hecho el anuncio en vivo y confirmó que retomó la relación.

De esta manera, a una semana de haber develado su incipiente soltería, Marcelo fue consultado sobre su presente sentimental y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el motivo que lo llevó a afirmar que ya no estaba en pareja con Milett.

Marcelo TInelli junto a Milett Figueroa. | Foto: Instagram

”Fue un impulso mío con base en decir algo, por lo laboral terminé diciendo algo que no tenía que ver con lo personal… Entonces aceptar eso no está mal“, se sinceró en diálogo con Puro Show (América TV).

Minutos después, el periodista señaló que en la gala de los Martín Fierro 2025, la modelo mantuvo contacto con la prensa y reveló que habían atravesado una fuerte pelea, pero que todavía “seguían hablando”.

Entonces, al escuchar su planteo, Marcelo sorprendió al afirmar: “Nosotros seguimos en pareja y estamos bien. Yo me siento muy bien y ella también”.

«Obvio que yo expuse una situación que era más laboral y me parece que era algo que no tendría que haberlo hecho y pasó. Puede pasar”, aseveró al asumir la responsabilidad de haber garantizado que estaban separados en el ojo público.

Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa. | Foto: El Trece

Por otro lado, Marcelo también dejó en evidencia su incomodidad ante las especulaciones sobre la veracidad o las supuestas conveniencias de su relación con la modelo peruana: “Desde que nosotros estamos juntos siempre hemos hecho todo, según otros, por interés, por el reality, por el programa o por el Cantando».

«Es como si uno siempre estuviera interesado en otro por la pantalla, o porque le daba los besos en pantalla por tal cosa. Dicen que ella me humillaba a mí o yo a ella. Todos los comentarios siempre han sido así, o de interés o de humillación”, remarcó, enojado.

Así confirmó Marcelo Tinelli su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Hemos llegado a un final de ciclo”

A pesar de haber compartido imágenes con la modelo peruana en redes a días del estreno del programa, Marcelo explicó que estaba soltero durante el segundo episodio de Estamos de paso (Carnaval Stream): «Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años y lo quería decir acá porque este es mi programa».

Lo cierto es que el anuncio no dejó indiferentes a Pachu Peña, su primo Luciano ‘El Tirri’, Sebastián Almada, su hija Candelaria Tinelli, Sabrina Rojas y Carla Conte, presentes en el estudio.

Entonces, el conductor garantizó que el vínculo había culminado en buenos términos: «Y el amor que le tengo no es que vaya a cambiar sino que se va a modificar y va a estar en otro lugar. Y creo que ella para mi, también».

Marcelo Tinelli se mostró junto a Milett Figueroa, a días del estreno de «Estamos de Paso». | Foto: Instagram

«Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo así que le mando un beso grande porque la quiero mucho, la amo mucho y pasé dos años hermosos con ella», resaltó a continuación.

Incluso, Tinelli se tomó unos minutos de la transmisión para enfatizar su gratitud hacia Milett y su familia por los años de vínculos que los unieron.

«Y a ella espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá en Argentina y en Lima. Además, es una mina divina. A mi me ha dado y regalado dos años maravillosos en mi vida, y en la suya. Y yo creo que a ella también», aseguró, con tono reflexivo, dejando en claro que, pese a la ruptura, el afecto entre ellos permanece intacto.

Video

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa tras dos años de noviazgo

Por último, el conductor destacó el cariño que aún tiene por aquel vínculo sentimental que compartieron durante el 2023 y 2025: «Fue algo hermoso haber pasado juntos estos dos años y a mi, me gusta que los ciclos terminen de buena manera. Con amor, con cariño y con empatía. Y creo que ambos sentimos lo mismo por el otro, muchísimo amor».

«Y bueno, cuando algunas cosas no suceden o no pudieron andar, hay que entender que el final es definitivo. La vida dirá porque uno nunca sabe en que puede terminar pero hoy, por el momento, es definitivo», cerró.