Marcelo Gallardo se va de River: los nombres que ya suenan para ponerse el buzo de entrenador

Marcelo Gallardo le pondrá punto final a su segundo ciclo como entrenador de River el próximo jueves, cuando reciba a Banfield en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura. El Muñeco comunicó su decisión este jueves a través de un video institucional en el que les envía un mensaje a los hinchas y admite que «no se cumplieron los objetivos». Desde la derrota con Argentinos Juniors, la segunda de la seguidilla de tres que acumula el equipo, ya se habían empezado a barajar nombres para reemplazarlo.

¿Y ahora, quién se pondrá el buzo de DT de River? Gallardo venía siendo muy cuestionado. Y la crítica -muy justa, por cierto- era unánime. Los rumores que comienzan a circular cerca del Monumental, que se replican en las redes sociales y que empiezan a asomar en los medios de comunicación indican que hay cinco candidatos. Y ya se lanzó con fuerza la danza de nombres para suceder al Muñeco.

El tapado se dice que es Santiago Solari, actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid. Se escucha hasta que el Indiecito -que surgió en el club y disputó 101 partidos- se reunió con alguien externo que lo podría acercar al club. El rosarino de 49 años dirigió al Real Madrid (2018-2019) y al América de México (2021-2022).

Lo concreto es que el escenario de posibles reemplazantes para Gallardo, el hombre de la estatua, se pensó imposible hasta hace meses atrás. O días. Porque vale recordar que pese a las duras críticas que le hacen, los hinchas todavía lo sigue ovacionando cada vez que River sale a la cancha en el Monumental. Y lo volverán a hacer el próximo jueves, en el último baile del Muñeco.

El segundo candidato es Pablo César Aimar. Hay quienes dicen que el Payaso ya tuvo un contacto con Stefano Di Carlo y que estaría dispuesto a agarrar el equipo, pero recién después de su participación en el próximo Mundial. Hay que recordar que el cordobés es el ayudante de campo de Lionel Scaloni y hasta después de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá no se moverá de su lado.

Por otro lado, asoma Eduardo Coudet. Un viejo querido del club y de los hinchas, pero que no tuvo la chance de sentarse en el banco de suplentes como entrenador. El Chacho es otro que aparece como «imposible» porque tendría que renunciar a su puesto en el Alavés de España, que este lunes igualó 2-2 con el Girona por LaLiga de España.

Hernán Crespo se inició en el Sub 19 del Parma a mediados del 2014 (14 triunfos, siete empates y 10 derrotas), después pasó a dirigir al Módena en la Serie B durante 35 encuentros (11-5-19) y ser vicepresidente del primer club entre 2017 y 2018, pegó la vuelta y recaló en nuestro país. Ahí, a principios del 2019, comenzó un ciclo de ocho meses bastante irregular en Banfield, en el que apenas pudo ganar cuatro veces en 18 juegos (seis igualdades y ocho caídas).

Pero rápidamente tuvo revancha en Defensa y Justicia, donde escribió la página más gloriosa del club al ganar la recordada Copa Sudamericana 2021: ese equipo, caracterizado por el buen juego y una idea marcada, jugaba bastante con línea de 3 y contaba con Enzo Fernández a préstamo desde River. Tras ese título, tuvo un primer paso de ocho meses por San Pablo (24-21-12) antes de iniciar su aventura árabe en Al-Duhail (35-6-8 entre principios del 2022 y fines del 2023) y Al Ain (24-7-18 hasta noviembre del 2024), donde obtuvo la Champions de Asia. Ahora está en San Pablo desde junio.

Y por último, se postula a Ariel Holan, de último exitoso paso por Rosario Central. Aunque al no estar identificado con el club corre desde atrás.