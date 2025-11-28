Marcelo Gallardo hizo limpieza en River: ¿y si al Muñeco le llegó la hora de renovar su cuerpo técnico?

La apuesta por una vieja y gastada receta para un problema que perdura en el tiempo no parece ser la gran solución. Otra vez Marcelo Gallardo apelará a la escoba para intentar revertir una situación que se viene repitiendo desde que regresó al club en agosto de 2024. Lo hizo cuando llegó, descartando a los refuerzos de Martín Demichelis, y también en diciembre del año pasado y en julio de este 2025.

Los nombres que fueron saliendo a lo largo de los meses se amontonan: Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz, Pablo Solari, Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Adam Bareiro, Gonzalo Tapia, Matías Rojas, Manuel Lanzini, Leandro González Pirez, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón y Matías Kranevitter, entre otros. Y ahora se suman Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Paulo Díaz.

Se insiste: la renovación del plantel, la limpieza, no parece ser la única respuesta al pésimo y extendido presente de River. Al menos así lo marcan las últimas experiencias en el conjunto de Núñez. Tal vez a Gallardo le llegó la hora de mirar para adentro y poner la lupa en los suyos. Se habla del cuerpo técnico. Los errores de lectura de partidos (en la previa y en el durante), la carencia de una idea clara de juego, la mala gestión del plantel, la confusión a la hora de apostar por los juveniles, la poca visibilidad en cancha del trabajo de la semana son cuestiones que le pegan de lleno al equipo de trabajo del Muñeco. También las múltiples lesiones y el mal estado atlético de los futbolistas.

Hay vicios que se agigantan en el tiempo. Y Matías Biscay y Hernán Buján conocen a las perfección a Gallardo: saben cuándo decirle que sí y cuándo que no. Es posible que ese entendimiento les esté jugando en contra. River ha lucido en este 2025 como un equipo estancado, apagado, falto de recursos y de respuestas.

Gallardo, Biscay y Buján, en 2015. Foto: Juano Tesone.

Tarea difícil mirar para adentro, por supuesto. Pero tan inevitable como necesaria. La renovación de ideas, las energías nuevas y el constante planteamiento de interrogantes provocan que los entrenadores se reconviertan. Para permanecer hay que evolucionar, buscar. Siempre buscar. Por algo los mejores técnicos del mundo modifican sus cuerpos técnicos con el correr de los años. Ahí está el ejemplo de Pep Guardiola, quien para esta temporada en Manchester City contrató a Pepijn Lijnders y a James French, antiguos ayudantes de Jurgen Klopp en Liverpool. Antes, en distintas etapas, el nacido en Santpedor trabajó codo a codo con: Mikel Arteta, Enzo Maresca, Iñigo Domínguez, Juanma Lillo, Tito Vilanova, Domenec Torrent, Carlos Vicens y Rodolfo Borrel. Incluso Arteta, actual técnico de Arsenal, ha adoptado una metodología similar y para esta temporada incorporó a su staff a Gabriel Heinze.

Por dos cuestiones Gallardo no se ha planteado la renovación de su cuerpo técnico. Primero, porque tanto Biscay como Buján han dado sobradas muestras de su gran capacidad de trabajo. Incluso Biscay estuvo en el banco de suplentes en la final contra Boca de Madrid porque Gallardo estaba suspendido y mirando el duelo desde un palco. Lo segundo es la amistad. Los tres se conocen desde las Inferiores de River y todos juntos comenzaron el camino en Nacional de Montevideo, en 2011. Ahí hay que reconocerle el mérito de la incondicionalidad al Muñeco.

Pero es la realidad la que le pide a Gallardo algún tipo de renovación, ya sea mediante cambios o fuertes incorporaciones (no se trata de modificar un analista de videos). Napoleón, el técnico más preponderante de la historia de River, apenas ganó 3 de los últimos 25 títulos que disputó. Más: no pudo coronar en 8 campeonatos desde su regreso al conjunto de Núñez y tampoco había levantado trofeos en su paso por Al-Ittihad de Arabia Saudita (Mundial de Clubes 2023, King’s Cup, AFC Champions League, Saudi Pro League y Saudi Super Cup) .

Tendrá que debatirse Gallardo en los próximos días. El nuevo River que proyecta requiere determinaciones firmes como las que ya empezó a tomar. Incluso algunas le serán muy dolorosas. Así, el Muñeco deberá analizar al detalle lo que plantea una canción popular del rock nacional, que señala que ser lo mismo es virtud y al mismo tiempo quietud.