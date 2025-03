Marcelo Gallardo, autocrítico tras la caída de River: «No hay excusas hoy»

El entrenador «millonario» consideró que su equipo fue un «obstáculo» en la Supercopa Internacional con Talleres.

River igualó sin goles y perdió por penales con Talleres este miércoles en Paraguay, en el marco de la Supercopa Internacional, y sumó un nuevo traspié en el que es un flojo arranque de temporada, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo no ocultó su malestar y se mostró autocrítico en la conferencia de prensa.

«No hay excusas hoy. Hubo tres obstáculos: primero, el adversario; segundo, el clima; y tercero, nosotros mismos», sostuvo el DT, que insistió: «Nosotros mismos fuimos un gran obstáculo. No encontramos en ningún momento la energía para afrontar este tipo de finales».

Respecto de los flojos rendimientos y resultados, el «Muñeco» sostuvo que «es demasiado prematuro para generarse dudas, pero necesitamos resolver situaciones con otra preponderancia», y reconoció: «Es un inicio de año inesperado. Tenemos que atravesar este momento, estamos a tiempo para cambiar».

«Cuando uno como entrenador observa que no están saliendo las ideas, hay que seguir insistiendo. No hay que volverse locos y ver todo negativo», expresó Gallardo en la conferencia de prensa. Y agregó: «Si nos metemos en un pozo negativo va a ser más difícil salir, en el fútbol estas cosas ocurren. No conozco otra receta que no sea seguir insistiendo».