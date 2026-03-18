Marcelo Araujo fue despedido en el cementerio de Chacarita pero un desafortunado error provocó el enojo de sus seres queridos

Los restos de Marcelo Araujo fueron cremados esta mañana en el cementerio de la Chacarita. Hasta allí fueron familiares y amigos para el último adíós y ocurrió un episodio insólito que molestó mucho a estas personas. Por un aparente error administrativo, el coche fúnebre llevó directamente el cuerpo al crematorio sin pasar por el lugar donde la familia y amigos iban a poder dar el último adiós, en ceremonia abierta. Esto dejó a los presentes sin poder despedirse, como esperaban.

El periodista Chiche Almozny, uno de los presentes en el lugar, quien describió lo que sucedió y el malestar que generó entre todos los afectos del periodista y relator fallecido el último lunes en el hospital Italiano.

«Estábamos todos en Chacarita, el féretro fue por detrás y nunca lo vimos. Nos asombramos, nunca nos había pasado algo así. Todos los que estábamos quedamos sorpendidos. Es una locura, no sé si fue un error de alguien, qué pasó o si hubo una persona que dio la orden», explicó Almozny en Olé.

«Estaban Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Martín Liberman Fernando Niembro, Tití Fernández, Claudia Villafáñe, Raúl Rivello (productor durante mucho tiempo de Marcelo) y una de las hijas, porque la otra vive en Estados Unidos. A todos nos extrañó, esperábamos el fértero, estábamos frente a la escalitana, donde hay dos puertas, ahí siempre ponen el cajón. De repente vino uno y dijo ‘ya está’. Todos lo miramos y dijimos: ‘¿ya está qué?’. Todos esperábamos que alguien dijera unas palabras. Nos quedamos todos sorprendidos. Siempre en estos casos hay un homenaje», contó.

«Nos quedamos todos muy enojados, no entendíamos qué pasó y nos fuimos sin saber qué pasó», agregó Almozny.

Entre los afectos a Marcelo que se presentaron en Chacarita también se encontraba el productor Mario Chela y Carlos Benzaquen, un amigo de la infancia.

Al saber que no podrían despedir a Marcelo, todos los presentes realizaron una ronda con un fuerte aplauso en recuerdo a Araujo. El video fue difundido por el sitio web Gente Online.

Por un error administrativo, el coche fúnebre de Marcelo Araujo fue directo al crematorio y dejó a sus familiares sin poder despedir por última vez al cuerpo.

Los presentes decidieron realizar un homenaje improvisado en el lugar: formaron una ronda, compartieron algunas palabras… pic.twitter.com/T0nJT7uZXm

— GENTE (@genteonline) March 17, 2026

Marcelo Araujo, uno de las voces más icónicas del fútbol argentino

A lo largo de su carrera, Marcelo Araujo fue la voz de inconfundibles éxitos, como el histórico programa Fútbol de Primera, ciclo que condujo entre 1989 y 2004. Luego de pasar por varias pantallas, en 2009 pasó a formar parte de Fútbol para Todos, recordada transmisión estatal en la que relató distintos partidos de la máxima categoría e, incluso, a la Selección Argentina en Eliminatorias.

Además, inmortalizó una infinidad de latiguillos que, al día de hoy, algunos de sus colegas replican para honrarlo. » ¿Estás crazy, Macaya?», » Se viene la baanda» y » Si lo hacés, me voy», fueron algunos de ellos.

Sus comienzos fueron en los 60, en la emblemática Oral Deportiva que conducía José María Muñoz. Empezó acercando la información de polo y ciclismo. Más tarde fue parte de Deportes Belgrano, por la emisora de ese nombre, y allí comenzó a trabajar con Néstor Ibarra, Niembro y Juan José Lujambio, entre otros.

A principios de los 80 se incorporó a Sport 80, quizás el primer programa radial que incorporó el debate y la opinión en la audiciones radiales. Además de Ibarra, Niembro y Lujambio, compartió equipo con Adrián Paenza, Diego Bonadeo y Víctor Hugo Morales, que se incorporó como relator en 1981. En 1987, fue uno de los conductores de Equipo 10, por radio Del Plata, y relató la Copa América de ese año, en la única emisora que tuvo los derechos de transmisión.

En lo 90 condujo Araujo de Primera por La Red, un ciclo que generaba agenda en lo medios.

Resultó un fuerte defensor de Carlos Bilardo cuando el Narigón arrancó su etapa en la Selección Nacional. En contraste, tuvo fuertes críticas a César Luis Menotti.