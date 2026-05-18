Marcela Pagano denunció a Luis Petri por la compra de un avión en mal estado al doble de su valor

Abiertamente enfrentada a La Libertad Avanza, la diputada Marcela Pagano presentó este lunes una nueva denuncia contra el gobierno de Javier Milei. En esta ocasión, apuntó contra el exministro de Defensa Luis Petri, junto a un grupo de funcionarios y militares, por la compra de un avión en mal estado al doble de su valor, situación revelada en una investigación de Clarín.

Según la denuncia penal a la que tuvo acceso este diario, Pagano presentó la causa ante la Justicia Federal por irregularidades en la adquisición del avión Embraer ERJ-140LR a la empresa estadounidense Regional One Inc.,por un monto de 4.085.000 dólares, realizada en 2025.

La diputada del bloque Coherencia señaló que la aeronave fue comprada por un precio que duplica su valor de mercado, estimado en 2.300.000 dólares, utilizando un pliego técnico diseñado a medida para favorecer al proveedor elegido. Según la investigación de Clarín, la aeronave ya estaba pintada con los colores de la Fuerza Aérea Argentina desde 2023, dos años antes de la apertura de la licitación.

En la denuncia se indica que Petri no puede alegar desconocimiento, ya que, entre otros puntos, la impugnación presentada por Alpha Aviation fue presentada ante una unidad del propio Ministerio en julio de 2025, y una investigación interna que detectó irregularidades habría sido archivada con la intervención de su cartera.

Además, se asegura que la aeronave fue recibida a pesar de que la Fuerza Aérea documentó 19 deficiencias técnicas graves, entre ellas fugas de aceite, corrosión y desgaste en mandos de vuelo.

Ante estos hechos, la diputada sostiene que Petri es imputable tanto por participación dolosa como por abandono grave de sus deberes de supervisión.

Pagano considera que estas irregularidades encuadran en los delitos de defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público, y direccionamiento de la licitación, entre otros.

Como medidas probatorias, la exreportera solicitó la suspensión de los pagos pendientes a Regional One Inc. –dos cuotas de 1.142.500 dólares cada una–, el secuestro de pasaportes de los funcionarios involucrados y allanamientos simultáneos en dependencias de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa.

Por su parte, el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri intentó despegarse de las acusaciones de corrupción en la compra aeronáutica realizada por la Fuerza Aérea, asegurando que él mismo denunció los hechos hace seis meses.

“Denuncié yo mismo este hecho en noviembre de 2025, cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como ministro de Defensa”, afirmó Petri a través de la red social X.

Según un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa ya solicitó explicaciones a la Fuerza Aérea y reunió documentación que puso a disposición de la Justicia para esclarecer esta situación.