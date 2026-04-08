«Maravilla» Martínez habló por primera vez después del penal «picado» en el clásico de Racing vs Independiente: «No fue una falta de respeto»

Racing debutó en la Copa Sudamericana con un equipo alternativo frente a Independiente Petrolero, en el Estadio Olímpico Patria de Sucre, ubicado a 2.800 metros de altura. Sin embargo, no faltó su goleador, Adrián «Maravilla» Martínez, quien necesitaba jugar tras errar un penal en el clásico frente a Independiente y la dolorosa derrota en Avellaneda.

“El cuerpo técnico me preguntó cómo estaba, le dije que estaba bien, que había descansado, así que me dieron la posibilidad de jugar. Uno como jugador siempre quiere estar y participar en estos partidos internacionales. Me costó mucho llegar hasta acá y sabemos lo importante que es esta Copa”, declaró Martínez en diálogo con ESPN luego de la victoria 3-1 de Racing en Bolivia.

La conversación inevitablemente giró hacia aquel penal ejecutado con un “picadito” que terminó desviado por encima del travesaño. “Es una decisión que uno toma como jugador. Primero, quiero pedir disculpas al hincha que fue a alentar el día anterior. Sentimos mucho el apoyo y fue una tristeza enorme no haber logrado el resultado. Si esa pelota no entraba, pero igual ganábamos, se hubiera tomado de otra manera. Por eso les pido disculpas”, reflexionó inicialmente.

Agregó: “Tomé esa decisión, pero no fue una falta de respeto hacia el rival, estábamos 0-0. No salió bien y con el resultado final, todo empeoró. Siempre trato de dar el máximo; esta vez erré, aunque he convertido penales decisivos en otras ocasiones. Pido disculpas a ambas hinchadas; no quise faltarle el respeto a ninguna de las dos”.

Respecto a la ejecución del penal, Martínez señaló: “Siempre tuve ganas de picar un penal. Si se hace con un equipo inferior o ganando, se puede tomar mal. Quise hacerlo en un partido importante. Salió mal. Si hubiera salido bien, hoy estaríamos hablando de mi capacidad para patear así. La decisión la tomé en el momento. Pensé que el arquero, en un clásico, se iba a tirar y así fue, pero la definición fue mala”.

El delantero también relató su interacción con el arquero rival: “No sabía si (el arquero) Rey estaba enojado o contento porque erré. Me sonreía y yo también le sonreí. Me decía ‘gracias’ y varios compañeros me han cruzado para decirme que lo que hice no lo hace cualquiera. No lo tomaron mal. Creo que si había un momento para hacerlo, era en un partido así. No fue una falta de respeto, no es que íbamos ganando 4-0. Fue un recurso”.

Finalmente, Martínez concluyó: “No menosprecié el partido, fue una decisión. Entiendo el enojo, pero también tienen que entender que dejo todo por la camiseta. Por eso, pido disculpas”.