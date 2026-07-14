Mar del Plata y Necochea, unidas por una promesa del vóley que lucha por su vida: «Vamos campeona, vos podés»

En Mar del Plata y Necochea, ciudades tradicionalmente enfrentadas por la disputa de sus playas, los vecinos se unieron en una causa que trasciende las rivalidades locales: la recuperación de Ana Peralta Rondanina, una joven promesa del vóley de 15 años que lucha por su vida tras sufrir un grave accidente en la ruta provincial 88, conocida por su trágico historial.

Ana, apodada «Anita», está internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde fue sometida a una operación tras sufrir un traumatismo severo de cráneo.

La adolescente, residente en Necochea, juega como líbero en el club Once Unidos de Mar del Plata, institución de renombre de donde surgió Mauro Zelayeta, hijo de la destacada atleta Ana María Comaschi. Para cumplir con los entrenamientos en el club del barrio Parque Luro, Anita viajaba dos veces por semana en remís.

El domingo pasado, luego de participar en las finales de la Asociación Marplatense de Vóley (AMV), cerca de las 20:30, el automóvil Fiat Siena en el que regresaba, conducido por Santiago Juan Manuel Irigoyen de 58 años y con cuatro pasajeros a bordo, colisionó de frente con un camión frigorífico Iveco semirremolque que transportaba pescado. El accidente ocurrió en el kilómetro 55 de la ruta 88, próximo al paraje San José. El remisero falleció en el lugar.

Ana sufrió un neumotórax, condición que implica la acumulación de aire entre el pulmón y la pared torácica, provocando colapso parcial o total del pulmón. Una fuente cercana declaró: “Está peleándola, muy delicada, se llevó una parte fea porque iba del lado del chofer del remís”.

Su madre, Andrea Rondanina, de 46 años, solicitó a los medios y a la comunidad que se sumen en una cadena de oración por la recuperación de su hija: “Que todos los que puedan hagan una cadena de oración para que mi bella hija esté bien”. La familia ha recibido numerosos mensajes de apoyo en este difícil momento.

Entre los pasajeros también viajaba «Katy», otra jugadora de vóley de 15 años que ya recibió el alta médica tras ser atendida por diversas heridas, y Ana Beatriz Delménico, de 68 años, quien presenta fractura en la zona costal izquierda y está internada en el Hospital Privado de la Comunidad. Por su parte, el conductor del camión, Jesús Alberto Castillo, de 59 años, oriundo de Rawson y con destino Mar del Plata, fue hospitalizado en Miramar con fractura de peroné.

Este lunes a las 20 horas, el club Once Unidos convocó a encender una vela en cada hogar para enviar energía positiva a Anita, en una movilización colectiva que buscó “una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos los corazones por Anita. Vamos campeona, vos podés”.

La Asociación Marplatense de Vóley (AMV) expresó su profunda consternación y pidió acompañamiento solidario: “Nos sumamos a las oraciones por su recuperación y le pedimos a cada integrante de la familia de la AMV y a la comunidad en general que nos acompañe. Nos solidarizamos con quienes se vieron afectados por este lamentable hecho”.

Conocida también como “La colito”, Ana se integró a Once Unidos en 2025 tras destacar durante más de tres años en el club Rivadavia de Necochea, donde fue campeona en diversas categorías formativas de la Liga Necochense de Vóley y formó parte de la preselección bonaerense Sub-16. Ese mismo año fue ternada para el premio Puente Colgante, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea durante la tradicional Fiesta del Deporte.

En una entrevista realizada en septiembre pasado por NecRadio 98.3, la joven, que cumplió 15 años el 2 de mayo y tiene una hermana de 17, destacaba: “El deporte me hace muy bien, nunca falto a entrenar y quiero llegar lo más lejos posible”.

Hoy, familiares, amigos y la comunidad deportiva aguardan con esperanza que Ana supere el desafío más importante de su vida.