Manuel Adorni en el Congreso, EN VIVO: a qué hora es el informe de gestión del jefe de Gabinete con el apoyo de Javier Milei y dónde verlo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta este miércoles 29 de abril su primer informe de gestión en el Congreso de la Nación, en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario cuenta con un fuerte respaldo del Gobierno Nacional, con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el resto del Gabinete y más de 100 invitados.

Durante la sesión, el diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, intentó acercarse al estrado donde se encuentra Adorni para entregarle un cartel con «preguntas simples», pero fue interceptado por el oficialismo. Leiva mostró un cartel al presidente Milei, quien respondió con rapidez. El diputado hizo un gesto relacionado con el supuesto cobro de coimas del 3% por parte de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Milei le recordó que su líder, Cristina Kirchner, está detenida por corrupción.

En su discurso, Adorni afirmó que “como ya no hay intermediación de los gerentes de la pobreza, por primera vez en 30 años no hay más piquetes en la República Argentina”, comentario que recibió aplausos del bloque La Libertad Avanza y la militancia oficialista, aunque fue abucheado por la oposición. Destacó, además, que en el último año del gobierno Fernández-Fernández hubo 8.239 cortes de calles y resaltó que hoy miles de argentinos pueden circular libremente para trabajar, estudiar o asistir a turnos médicos.

A poco más de 40 minutos de iniciada la sesión, varios diputados y ministros comenzaron a mostrar desinterés, conversando entre ellos o dedicándose a otras actividades. La senadora Patricia Bullrich y Daniel Scioli, así como Santiago Caputo, fueron algunos de los ausentes durante partes del discurso. Se observaron actitudes similares incluso dentro del oficialismo, como en el caso de las diputadas cordobesas Belén Avico y Laura Rodríguez Machado.

Durante su informe, Adorni reconoció la presencia de Luis Caputo y, con el apoyo entusiasta de Javier Milei, quien llegó al Congreso acompañado por gran parte del Gabinete, militantes y legisladores, se vivió un ambiente de respaldo oficial. Milei ingresó al recinto gritando “¡Vamos Manuel!” y cantando junto a los simpatizantes en los palcos. No obstante, la oposición denunció un “circo” para desviar el foco del debate.

Uno de los momentos más celebrados por la bancada libertaria fue cuando Adorni mencionó la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner, recibiendo aplausos de Javier Milei y su hermana Karina Milei, así como de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. No obstante, no hubo expresiones similares por parte de Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Federico Sturzenegger. En la bancada opositora, Máximo Kirchner mantuvo una actitud seria y sin gestos ante el episodio.

La mayoría del bloque La Libertad Avanza asistió a la sesión, excepto la diputada por CABA Patricia Vázquez, identificada con la causa libertaria, quien no estuvo presente. Por su parte, Marcela Pagano, diputada del bloque Coherencia y acusadora de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito, tampoco participó de la sesión informativa. Pagano se alejó de La Libertad Avanza tras enfrentamientos con Karina Milei y el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, llegó al recinto acompañando a Milei y se ubicó en el mismo palco que Santiago Caputo. Bullrich se había distanciado anteriormente de Adorni ante las denuncias judiciales por sus viajes al exterior y propiedades. En el palco también estuvieron los ministros Diego Santilli y Federico Sturzenegger.

Adorni destacó en su informe que el Banco Central continúa comprando reservas y que el dólar se mantiene estable sin necesidad de cepo ni múltiples tipos de cambio, hechos que, según él, reflejan una mejora respecto a la situación de años anteriores. Reconoció que el dato de inflación de marzo «fue malo» y responsabilizó al kirchnerismo, a empresarios prebendarios y a algunos medios de comunicación por generar “turbulencias” en la economía.

El jefe de Gabinete enfatizó que este gobierno se debe únicamente a la gente común, “a los argentinos de pie, a los que trabajan, estudian y se esfuerzan”, criticando a administraciones anteriores que, en su opinión, no sentaron bases sólidas sino que “fundieron” al país. Aseguró que aún queda mucho camino por recorrer y que las reformas emprendidas apuntan a “un destino de grandeza” que alejará “para siempre al populismo trágico que sumergió al país en la decadencia”.

La sesión contó con la presencia destacada de Karina Milei y Luis “Toto” Caputo en el palco central, junto a ministros como Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Carlos Presti, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva y el secretario de Deportes, Daniel Scioli. La llegada de Javier Milei y su Gabinete generó gran expectativa en la Cámara de Diputados.

Entre los primeros en llegar estuvieron Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, y el diputado Maximiliano Ferraro. También asistieron senadores libertarios como Agustín Monteverde, María Emilia Orozco, Agustín Coto y Nadia Márquez. La sesión comenzó con una asistencia parcial del recinto, aunque los bloques de La Libertad Avanza, aliados del PRO, UCR e Innovación Federal